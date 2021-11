Di nuovo libero Reinhard Doring Falkenberg, accusato di torture in Cile

È di nuovo libero Reinhard Doring Falkenberg. L’uomo, 76 anni, era latitante da 16, condannato in via definitiva in Cile, per essere stato il carceriere di almeno tre oppositori durante la dittatura di Pinochet. Arrestato lo scorso 22 settembre a Forte dei Marmi (Lucca), i documenti per la richiesta di estradizione in Cile non sono arrivati in tempo, così da uomo libero ha potuto fare ritorno in Germania. È considerato uno dei cileni più pericolosi al mondo e tra i più ricercati dall’Interpol.

Come è stato arrestato Reinhard Doring Falkenberg

Residente a Gronau, Renania settentrionale, Falkenberg era arrivato in Versilia con un pullman di turisti tedeschi pensionati. Da quanto s’apprende, dopo aver consegnato i documenti alla reception dell’hotel era scattato l’alert e la segnalazione alle forze dell’ordine. Gli agenti di polizia di Forte dei Marmi sono quindi andati ad arrestarlo. Sulle sue spalle, infatti, pesa una condanna definitiva per il sequestro e la sparizione di studenti e militanti che si opponevano alla dittatura cilena negli anni Settanta.

Dopo l’accoglimento da parte Corte di Appello dell’istanza formulata dalla difesa di modifica della detenzione in carcere, la misura negli ultimi tre giorni era stata modificata nell’obbligo di firma. La detenzione, infatti, era stata ritenuta incompatibile con le condizioni di salute dell’uomo.

Perché è stato liberato Reinhard Doring Falkenberg

Nel provvedimento del tribunale, però, era scritto che se non fosse arrivata la richiesta di estradizione entro il 22 novembre, la misura cautelare avrebbe perso di efficacia e l’uomo di conseguenza sarebbe tornato in libertà. Detto fatto, lunedì scorso era di nuovo in Germania. Falkenberg, va ricordato, era scappato dal Cile nel 2005, mentre era imputato in un processo per crimini contro l’umanità per essere stato, tra gli altri, uno dei capi di Colonia Dignidad, a 350 km a sud di Santiago che, durante il regime di Pinochet, era stata trasformata in un centro di detenzione per oppositori cileni, arrestati e fatti sparire.