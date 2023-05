Ciclista investito e ucciso da un camion a Milano: è stato trascinato per 300 metri

E’ morto in sella alla sua bicicletta un uomo di 55 anni di origini cinesi, ma residente a Cormano. L’uomo si trovava a Milano, in zona Comasina, periferia a Nord della città, quando è stato travolto e ucciso nello scontro con un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto intorno alle 10,30, all’altezza di via Novate.

E’ morto il ciclista investito questa mattina a Milano

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi: il 55enne è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda dove è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati. L’uomo al momento dell’incidente non aveva documenti, ma la polizia locale è risalita alla sua identità. Sarà compito della polizia locale accertare e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La dinamica dell’incidente

In base ai primi rilievi, entrambi i veicoli provenivano dalla periferia e percorrevano via Comasina in direzione centro città. Il ciclista viaggiava alla destra dell’autocarro. Non è ancora certo se l’uomo si trovasse o meno sulla pista ciclabile presente. L’autocarro svoltava a destra in via Novate quando ha urtato il ciclista con la parte anteriore, trascinandolo per circa 300 metri.