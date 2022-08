Ciclismo, al via la Vuelta a España: ormai è più importante del Giro d’Italia?

Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a España. Fino a pochi anni fa non ci sarebbero stati dubbi nell’ordine decrescente di importanza dei tre Grandi Giri del ciclismo su strada. Davanti a tutti la Grande Boucle, dal prestigio inavvicinabile. Poi la nostra corsa a tappe, sempre molto competitiva. Infine quella spagnola, un po’ piatta (in tutti i sensi). Ma qualcosa è cambiato: ormai il più giovane dei tre Grandi Giri, nato nel 1935, non è necessariamente il meno considerato. Purtroppo.

Vuelta 2022, chi corre per la vittoria finale

Ne scriviamo perché è d’attualità: la 77esima edizione della Vuelta a España inizia infatti oggi. Lo fa da Utrecht, nei Paesi Bassi. Le prime tre frazioni (su 21 totali) saranno fuori dai confini spagnoli per la prima volta dal 2017. Il “cast” della Vueltà 2022 è decisamente ricco: dopo un Tour sfortunato, il tre volte vincitore Primoz Roglic (Jumbo-Visma) va a caccia della quarta vittoria di fila. Nessuno ci è mai riuscito. Tra gli sfidanti più agguerriti ci saranno due dei protagonisti dell’ultimo Giro d’Italia: Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e Jai Hindley (Bora-Hansgorhe). A proposito di Italia, per Vincenzo Nibali (Astana) sarà l’ultima grande corsa a tappe della carriera, vinta tra l’altro nel 2010. In squadra con lui Miguel Angel Lopez, occhio. Attenzione poi a Joao Almeida (UAE Team Emirates), che si è preparato al meglio per questa corsa. Ha risposto presente anche Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), protagonista di una stagione stellare e al secondo Grande Giro della sua carriera: probabilmente non ha nel mirino la classifica generale, ma sarà un piacere vederlo sulle strade di Spagna. Dove ci saranno anche altri corridori capaci di vincere in passato la Vuelta: Simon Yates (BikeExchange-Jayco), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) e il 42enne Alejandro Valverde (Movistar), alla last dance della sua lunghissima carriera.

Giro contro Vuelta: in salita non c’è gara

Come detto, Giro d’Italia e Vuelta a España si contendono da qualche anno il ruolo di seconda corsa dell’anno. Se fosse solo per il percorso e le tappe, non ci sarebbe gara. Gli organizzatori spagnoli possono solo sognare i tapponi dolomitici a disposizione, per così dire, dei colleghi italiani. E anche il resto del nostro Paese consente di sbizzarrirsi, con puntate appenniniche. Che poi non si approfitti al massimo delle nostre salite e che queste tappe a loro volta non sempre vengano sfruttate a dovere, è un altro paio di maniche. Alla Vuelta, invece, ogni anno ci sono una decina di arrivi in salita: spesso si tratta però di strappi piazzati al termine di frazioni completamente piatte. Eppure il sorpasso da parte della corsa spagnola ai danni di quella italiana è praticamente cosa fatta, come testimoniano i campioni arrivati a Utrecht.

La Vuelta è favorita dal calendario

L’Italia non è esattamente maestra nel valorizzarsi. Sui pedali si sta ripetendo ciò che accade, per esempio, nel turismo: abbiamo spiagge bellissime, ma dal Nord Europa i turisti approdano (e spendono) alle Baleari, a Marbella, persino nell’inguardabile Lloret de Mar. A favorire la Vuelta è il già citato percorso con tappe più brevi e senza grosse salite, che consente ai delusi del Tour de France di pensare al riscatto. In tanti arrivano inoltre in Spagna per prepararsi al meglio in vista dei campionati del mondo di ciclismo su strada, in programma a fine settembre. Il Giro d’Italia, collocato temporalmente prima della Grande Boucle, se affrontato con l’intenzione di fare classifica spreme fisicamente e mentalmente i corridori: in tanti preferiscono così evitare vista l’enorme difficoltà della doppietta. L’ultimo a riuscirci, per la cronaca, fu Marco Pantani nel 1998.

Vuelta e Giro, i premi per la vittoria di tappa sono identici

Se si parla di difficoltà e prestigio della corsa, il Giro è ancora avanti. La collocazione nel calendario favorisce invece la Vuelta, che viene però preferita da sempre più campioni. Corridori e squadre, legittimamente, considerano più im­portanti le corse che pagano maggiormente: la Vuelta è più munifica del Giro? No, ma ci sta lavorando. Chi vince una tappa si porta a casa 11 mila euro e chi indossa la maglia rossa del leader della classifica generale prende 500 euro a giornata, mentre il vincitore della Vuelta conquisterà, tra premi ordinari e speciali, la bellezza di 150 mila euro. Il vincitore di tappa al Giro prende appena 10 euro in più: un margine che non è eccessivo definire simbolico. Il discorso cambia con i premi: Jai Hindley, vincitore del Giro d’Italia 2022, ha guadagnato complessivamente 265 mila euro con la maglia rosa conquistata sul Fedaia e portata fino al’Arena di Verona. Lontanissimo il Tour de France: Jonas Vingegaard, trionfatore dell’ultima edizione, ha incassato 500 mila euro, solo con la conquista della maglia gialla. Se tranne clamorose sorprese (nel calcio dominava la Serie A…) il Tour de France è destinato a rimanere il grande giro più munifico, le altre due insomma se la giocano. Per Javier Guillen, direttore della Vuelta a España, il sorpasso è già avvenuto: «Il Tour è l’evento ciclistico più importante al mondo. Il Giro ha più tradizione perché è più antico, ma la Vuelta è la seconda corsa», ha detto in un’intervista a fine 2021.

Vuelta, quando il Giro era certamente superiore

Ci si può sentire meglio tuffandosi nella nostalgia? Probabilmente no, ma lo facciamo lo stesso con un’occhiata all’albo d’oro. Fausto Coppi partecipò solo una volta alla Vuelta, nel 1959. Jacques Anquetil due, con una vittoria nel 1963. Il “Cannibale” Eddy Merckx vinse 11 Grandi Giri, partecipando solo in un’occasione alla Vuelta: era il 1973 e ovviamente portò a casa la maglia gialla (è rossa solo dal 2010). Alla Vuelta curiosamente riuscì a trionfare nel 1964 “L’Eterno Secondo” Raymond Poulidor. Nell’albo d’oro figurano l’irlandese John Kelly, che vinse la Vuelta nel 1988 dopo alcuni piazzamenti al Tour, l’italiano Marco Giovannetti (1990) per il quale vale lo stesso discorso ma con il Giro. E poi Angel Casero (2001) e Aitor Gonzalez (2002): non ce ne vogliano, ma certo nomi non illustri. Il navarro Miguel Indurain, nei primi anni di carriera, era un assiduo frequentatore della Vuelta, però poi quando iniziò a vincere Tour e Giro diradò le presenze, lasciando spazio a Tony Rominger. Roberto Heras, vincitore di quattro edizioni tra il 2000 e il 2005, non raccolse alcun grande successo fuori dalla sua Spagna. Dove Lance Armstrong non gareggiò più dopo il 1999, nonostante l’energia non gli dovesse mancare. Poi qualcosa è cambiato, curiosamente, con l’ascesa di un altro spagnolo: Alberto Contador. Da quel momento in poi è come se l’albo d’oro avesse “accelerato” con Nibali, Valverde, Chris Froome (quattro Tour e un Giro vinti), Quintana, Yates e Roglic, senza dimenticare il nostro Fabio Aru, che senza infortuni avrebbe potuto fare ben altra carriera.