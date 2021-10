Ciclismo, è Primoz Roglic il vincitore della Milano-Torino

Dalla Basilica di San Luca e quella di Superga. Dopo aver vinto il Giro dell’Emilia, Primoz Roglic si è aggiudicato anche la Milano-Torino, la classica più antica. Si tratta della tredicesima vittoria stagionale per il corridore sloveno, che si presenterà da grande favorito al Giro di Lombardia. Secondo Yates, primo degli italiani Ulissi, arrivato settimo.

Milano-Torino, la corsa

L’edizione numero 102 della Milano-Torino si presentava ricca di fenomeni: su tutti il francese Julian Alaphilippe, fresco di doppietta iridata agguantata in quel di Lovanio, poi la coppia slovena formata da Roglic e Tadej Pogacar, senza dimenticare Adam Yates. 190 chilometri con percorso classico, quelli della Milano-Torino 2021: partenza da Magenta, poi via lungo le province piemontesi di Novara, Vercelli, Biella e infine l’arrivo sulla collina di Superga. E lo spettacolo non è mancato, in una classiche che ha tenuto gli appassionati incollati davanti alla tv fino all’ultimo metro. Rimasto da solo con Roglic, Yates ha tentato il tutto per tutto anticipando la volata a 500 metri dal traguardo, ma c’è stato poco da fare con lo sloveno, che in forma strepitosa con un secco allungo ha staccato il rivale, giunto secondo a 12”. Terzo nello sprint dei battuti Joao Almeida davanti a Pogacar, poi nella top-10 anche Diego Ulissi e Fausto Masnada, rispettivamente settimo ed ottavo.

Milano-Torino, l’ennesima vittoria di Roglic

Tre tappe alla Parigi-Nizza, due vittorie al Giro dei Paesi Baschi, la cronometro ai Giochi Olimpici, quattro tappe e la vittoria finale alla Vuelta, il Giro dell’Emilia e oggi la Milano-Torino: da urlo il 2021 Primoz Roglic, che con il Giro di Lombardia in programma sabato 9 ottobre potrebbe mettere la ciliegina della torta.

Milano-Torino, la classica più antica

La Milano-Torino è una corsa in linea che si svolge tradizionalmente a ottobre Insieme al Giro di Piemonte e al Giro di Lombardia è una delle tre classiche del cosiddetto Trittico d’autunno. Si tratta della classica più antica e in gererale una delle corse più antiche al mondo: la prima edizione risale al 1876. Il record di vittorie, 5, appartiene a Costante Girardengo.