Cavalli, Longo Borghini, Balsamo: il ciclismo italiano si tinge di rosa

Dall’iride al pavé, in una marcia trionfale che sembra non conoscere limiti. Talento e capacità di soffrire, sono questi gli ingredienti che portano le donne italiane in vetta al ciclismo mondiale su strada. La bicicletta al femminile parla sempre più la nostra lingua. I successi in sequenza degli ultimi mesi bilanciano le delusioni degli uomini, i cui risultati sono lontani da una tradizione che ci voleva protagonisti assoluti. Dopo il fantastico autunno di Sonny Colbrelli, tra vittoria all’Europeo e alla Parigi-Roubaix, in primavera sono sono sbocciate le donne, che hanno regalato grandi gioie agli appassionati. Da Elisa Balsamo a Marta Cavalli, da Elisa Longo-Borghini a Chiara Consonni, le azzurre appaiono imbattibili.

Il mondiale di Elisa Balsamo racchiuso in uno sprint perfetto

L’immagine perfetta, che consegna agli annali la grande qualità del ciclismo femminile italiano, riporta al 25 settembre dello scorso anno con il treno azzurro lungo il rettilineo d’arrivo al traguardo del Mondiale di Leuven. Lo sprint, è stato lanciato al momento giusto da Balsamo, che ha spinto sui pedali fino all’ultimo centimetro, resistendo all’assalto disperato della pluricampionessa olandese, Marianne Voss, l’unica a tenere le ruote del forcing Made in Italy. Ed è stato così che, un decennio dopo l’iride conquistato da Giorgia Bronzini, l’Italia è tornata sulla vetta del mondo. L’urlo di gioia di Balsamo ha rappresentato una scossa per tutto il sistema italiano, l’inaugurazione ufficiale di una nouvelle vague in rosa della bici, che ha avuto seguito in una campagna del Nord con pochi paragoni nella storia. Sulle ali della maglia iridata, Balsamo ha piazzato una doppietta sulle strade del Belgio, vincendo la Bruge-De Panne e soprattutto la Gent-Wevelgem, che lei stessa aveva definito la sua corsa preferita. Detto fatto: un altro trofeo in bacheca, un altro sogno coronato.

Elisa Longo Borghini, con il tricolore nel velodromo di Roubaix

Esattamente come quello vissuto da Elisa Longo Borghini, che al Mondiale in Belgio era stata preziosa nel lanciare la volata alla compagna Balsamo. Ma sulle pietre della Parigi-Roubaix, si è messa in proprio. L’atleta 30enne ha lavorato per il successo personale, portando il tricolore nel velodromo in solitaria, come avevano già fatto in passato tra gli uomini Francesco Moser e Andrea Tafi. La sua azione a 30 chilometri dall’arrivo ha schiantato la concorrenza. Le immediate inseguitrici si sono dovute accontentare di un piazzamento onorevole. La sfida ha acquisito i connotati dell’impresa epica visto che, durante l’avvicinamento alla corsa, Longo Borghini non è stata benissimo, tanto da dover assumere – come ha rivelato lei stessa – degli antibiotici per rimettersi in sesto. Che il momento fosse speciale lo aveva fatto già intuire Chiara Consonni, vincitrice della Dwars door Vlaanderen, anche nota come la Attraverso le Fiandre, una sorta di antipasto del Giro delle Fiandre, in programma la settimana successiva. Ma pur sempre una semiclassica di valore. Consonni sul rettilineo finale ha firmato una volata capolavoro, battendo nettamente le avversarie.

Marta Cavalli, la doppietta da sogno Amstel-Freccia Vallone

La marcia trionfale delle italiane ha vissuto un’altra tappa il 10 aprile all’Amstel Gold Race conquistata da Marta Cavalli, che ha sferrato l’attacco decisivo sul Cauberg, la cote più prestigiosa della classica della birra. Lungo quella pendenze si attendeva la campionessa mondiale Balsamo, ritenuta da tutti una delle principali favorite di giornata. Ma l’iridata non ha tenuto il ritmo delle migliori. Poco male per l’Italia. Ci ha pensato Cavalli a infiammare tifosi e tifose delle Penisola. Nonostante lo sforzo immane, che ha portato Cavalli ad affrontare gli ultimi metri praticamente in riserva, la 24enne cremonese ha conservato le energie necessarie per arrivare prima dell’olandese Demi Vollering e della tedesca Liane Lippert, che hanno regolato il gruppetto delle inseguitrici. Ma se la spedizione di primavera era già eccezionale con il trionfo in Olanda, il bis è arrivato appena dieci giorni dopo sulle strade della Freccia-Vallone. Come sempre la corsa è stata decisa sul Mur de Huy, l’ultima durissima asperità che porta al traguardo. L’olandese Annemiek van Vleuten, accreditata dei favori del pronostico, ha portato avanti un attacco forsennato fino a pochi metri dal traguardo. Cavalli ha tenuto la ruota con grande tenacia e impeccabile lucidità, completando il sorpasso nel momento opportuno, a pochi metri dalla linea d’arrivo. È lei la protagonista assoluta nelle classiche delle Ardenne del 2022. In mezzo a una marea di trionfi non vanno poi dimenticate le prestazioni dell’esperta Marta Bastianelli, campionessa d’Europa nel 2018: il decimo posto strappato al Giro delle Fiandre è un segnale della sua competitività con le migliori, nonostante i 35 anni. Il viatico migliore per attendere fiduciosi i prossimi impegni.