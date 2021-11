Cicciolina, i 70 anni della regina dello scandalo

L’arte dello scandalo è quella che Ilona Staller, in arte Cicciolina, è riuscita a concretizzare in 70 anni di vita. La bionda ex pornostar ed ex deputata della Repubblica, infatti, il 26 novembre compie 70 anni. Visto, però, che le icone non invecchiano mai, non stupisce che Cicciolina, qualche giorno fa in un’intervista realizzata proprio in occasione del suo compleanno, abbia detto: «Tra due giorni compirò 70 anni me ne sento molti meno, diciamo 40 o al massimo 44. Come festeggerò il mio compleanno? Ho radunato tutta la mia famiglia, anche i parenti ungheresi, e staremo insieme qui in Italia».

Cicciolina, una pornostar in pensione

Una scenetta famigliare che, nell’immaginario collettivo, si addice poco al modello della super star del porno che ha fatto sognare un paio di generazione di uomini.

Cicciolina, infatti, appartiene al quel periodo storico dove il porno non era a portata di clic, ma veniva nascosto sotto il letto tra riviste patinate e videocassette consunte. Nei suoi 46 anni di carriera ha girato decine di film e realizzato video finiti a far parte della cultura popolare italiana.

Cicciolina, 46 anni di carriera

La sua carriera – tra cinema (tradizionale e hard), arte e politica – è iniziata nei primi anni Settanta, in seguito al suo arrivo in Italia: sarà il suo manager Riccardo Schicchi a lanciarla, in un programma radiofonico notturno «Voulez-vous coucher avec moi?» sull’emittente privata di Roma Radio Luna. In questo contesto nascerà anche il soprannome con cui l’attrice e modella, futuro sogno proibito degli italiani, sarebbe diventata famosa: Cicciolina infatti chiamava i radioascoltatori che interagivano con lei telefonicamente «cicciolini» e «ciccioline».

Cicciolina, l’attività politica

Negli anni Ottanta Cicciolina, sempre seguendo la sua naturale propensione e voglia di far parlare si sè ha deciso di darsi alla politica. Ilona Staller aderisce al Partito Radicale e nel 1987 viene eletta in Parlamento (seconda per numero di preferenze dopo il leader storico del partito Marco Pannella). «Era trasgressivo, a me non piacciono i bigotti» raccontava Cicciolina al Corriere « Gli dissi: cicciolino Marco, mi candidi? Negri e altri dissero no. Sa, i maschi impazziscono, fanno i sogni notturni. Pannella era trasgressivo, per l’amore libero. Ma con lui solo bacetti. Sì, insomma, non dico altro. Mi rispettava».

Nel 1992 Moana aveva fondato insieme a Moana Pozzi il Partito dell’Amore, ma con scarso successo.

Ma la vita scandalosa della pornostar in pensione non si limita all’attività politica. Ilona, infatti, è stata anche un agente segreto ai servizi dell’Ungheria e ha avuto tanti amori. Cicciolina ha un solo figlio, Ludwing, nato dal matrimonio lampo con lo scultore d’avanguardia statunitense Jeff Koons.

Tra le curiosità su Cicciolina c’è quella in merito alle sue passioni. Ilona, infatti, è una grande appassionata di scacchi e nella vita ha un solo grande rimpianto: non aver baciato Vasco Rossi.