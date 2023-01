Ciao Darwin, slitta la nuova edizione: «Forse non torna in primavera»

Secondo Fanpage, la nuova edizione di Ciao Darwin arriverà nell’autunno del 2023 e non in primavera. Sempre stando alla testata giornalistica, dietro ci sarebbero delle ragioni di natura economica. Il programma è partito 20 anni fa da un’idea di Paolo Bonolis 20 anni fa.

Ciao Darwin, quando ci sarà la nuova edizione?

Secondo la testata, il programma sarebbe stato troppo costoso per Mediaset per poter affrontare le spese per metterlo in onda già dalla prossima primavera. Canale 5 può contare su programmi come Avanti Un altro – condotto sempre da Bonolis – C’è posta per te e Striscia La Notizia. Spostare il programma in autunno avrebbe anche una ragione pratica, ovvero quella di non metterlo in onda in un momento dove potrebbe non avere lo stesso risultato della messa in onda in autunno in termini di share.

Mediaset ha anche annunciato quale sarà il palinsesto dei suoi canali mentre si svolge il festival di Sanremo. «Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione» aveva spiegato allora Mediaset.

La concorrenza a Sanremo

Paolo Bonolis aveva commentato la scelta di non andare contro Sanremo già nel 2022. «Ora non c’è proprio programmazione contro e quindi diventa un po’ più facile, per quanto poi la cosa devi farla bene, hanno saputo farla bene tutti, ci mancherebbe altro, però non c’è più quella tigna che ci vuole per trovare qualcosa che possa sconfiggere anche le velleità dell’avversario» aveva detto allora.

Ciao Darwin potrebbe avere maggiori possibilità di share in autunno e Mediaset ha già dichiarato in conferenza stampa di non voler allontanare i suoi spettatori dalle loro trasmissioni preferite.