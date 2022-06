Ciao Darwin, il concorrente rimasto paralizzato: «Bonolis non mi ha mai cercato»

A seguito di un incidente nel corso della registrazione della trasmissione Ciao Darwin, avvenuto il 17 aprile del 2019, la vita di Gabriele Marchetti è cambiata: la caduta sui rulli durante la prova del “Genodrome” (poi tagliata in fase di montaggio) l’ha reso infatti tetraplegico. Dopo tre anni, l’uomo ha deciso di rompere il silenzio con un’intervista al Corriere della Sera: «Adesso per me è finito tutto. Paolo Bonolis non mi ha mai cercato per sapere come sto».

Ciao Darwin, Marchetti: «Sono completamente privo di autonomia»

«Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato», ha detto Marchetti, che è assistito dagli avvocati Federica Magnanti e Giovanni Ciano, precisando che «soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail», per avere informazioni sulle sue condizioni fisiche: «Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità». Poi però non ci sono stati altri contatti, ha aggiunto. «Sono completamente privo di autonomia e dipendo totalmente da mia moglie Sabrina e mio figlio Simone per lo svolgimento di ogni atto quotidiano», ha spiegato Marchetti, che ha poi parlato della sua vita prima di Ciao Darwin: «Ho sempre lavorato e mi sono dedicato alla famiglia».

Incidente nel corso di Ciao Darwin, quattro persone a processo

Nel corso dell’intervista ha anche ricordato il momento dell’incidente: «Ero finito in acqua a testa in giù, con le gambe rannicchiate e le braccia raccolte. Pensavo che sarei affogato perché non riuscivo a muovere nulla. Poi ho sentito i soccorritori che sono intervenuti immediatamente». I rulli sui cui è caduto Marchetti sono al centro del processo a quattro dirigenti, di cui due al vertice di Rti (Reti televisive italiane, società confluita in Mediaset), accusati dal pm Alessia Miele di lesioni gravissime: la loro superficie sarebbe stata resa più scivolosa per rendere maggiormente difficoltosa la prova.