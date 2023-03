Nascono i Ciak d’oro per le serie tv: cosa sono e come funzionano

La rivista Ciak e il sito ciakmagazine.it lanciano i Ciak D’Oro Serie tv, il premio del pubblico alle migliori serie tv ed ai migliori attori e attrici.

Ciak d’oro per le serie tv: cosa sono e come funzionano

Il Ciak d’oro vuole premiare un genere che riscuote sempre più successo soprattutto tra i giovani, quello delle serie tv. Un concorso che nasce con l’intento di premiare i migliori prodotti scelti dagli stessi telespettatori. Cinque le categorie in cui votare: Migliore serie italiana dell’anno, Migliore attore e attrice italiani dell’anno, Migliore serie internazionale e Migliore protagonista internazionale.I Ciak d’oro si affiancano ad un’altra premiazione sempre dedicata alle serie, i Nastri d’Argento Grandi Serie, attribuiti dal Sindacato giornalisti cinematografici.

Per votare bisogna collegarsi al sito ciakmagazine.it dal 15 al 26 marzo: la premiazione prevede tre fasi, dal primo turno alla finale, e prende in considerazione tutte le serie tv uscite tra l’1 gennaio 2022 e il 15 febbraio 2023.

La finale e la premiazione saranno trasmesse da Sky Tg24

Partner di Ciak in questa operazione saranno Sky Tg24 e Mastercard. Il canale all news di Sky darà spazio a notizie e aggiornamenti sui Ciak d’oro Serie tv nella sua programmazione e sul sito skytg24.it verrà trasmesso lo speciale tv di prima serata sulla premiazione. Mastercard affiancherà il premio inserendolo, con una serie di azioni mirate, nell’ambito delle sue iniziative per la promozione del talento italiano.

I premi attribuiti prevedono riconoscimenti a cura della redazione di Ciak, tra cui il Superciak d’oro alla serie italiana dell’anno. A curare la selezione delle nomination e la “call to action” al voto sarà un’altra realtà dell’universo Ciak, quella che fa riferimento al sito ciakgeneration.it curata da Daniele Giannazzo.

Ciak e ciakmagazine dedicano da anni sempre più spazio alle grandi serie italiane e internazionali. La serialità d’autore ormai è un grande protagonista del panorama televisivo che non solo sta conquistando una fetta sempre più grande di pubblico ma coinvolge sempre di più anche i migliori registi, autori e protagonisti del mondo del cinema.