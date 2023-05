La Cia ha lanciato un video sui social per reclutare spie russe

La Cia è alla ricerca di spie russe. Non per arrestarle, ma per reclutarle. E allo scopo ha lanciato sui social un video di due minuti, per convincere quanti sono delusi dalla guerra in Ucraina, da Vladimir Putin e dalla vita nella Federazione Russa a condividere i loro segreti.

Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решениеhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/1Uj4POAOmm — CIA (@CIA) May 15, 2023

Il video diffuso prima su Telegram e poi sulle altre piattaforme

La clip è stata postata all’inizio sul nuovo canale dell’agenzia di spionaggio Usa su Telegram, che in Russia costituisce una fonte altamente popolare di notizie non filtrate. Ma poi è stata condivisa anche su altre piattaforme come YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Il video, dai toni emotivi, suggerisce che i russi possono agire per migliorare la situazione del Paese, consegnando informazioni alla Cia: non un tradimento, insomma, bensì un atto patriottico.

La Cia ha specificato di essere interessata a tutti i tipi di informazioni

Il filmato fa appello appunto al senso di patriottismo e gioca sulla cultura russa, citando frasi di Tolstoj e Dostoevskij. «Vivremo con dignità, grazie alle mie azioni», dice il narratore mentre una donna nella sua auto usa il telefono per contattare la Cia, che «vuole sapere la verità sulla Russia e sta cercando persone affidabili che possano dire questa verità», sottolinea l’agenzia di Langley. La Cia è convinta che i russi stiano vivendo un momento caratterizzato dal dubbio, dalla mancanza di uno scopo, dall’oppressione e per questo conta di essere contattata da persone che operano nei settori dell’intelligence, della diplomazia, della scienza e della tecnologia. La Cia ha specificato di essere interessata a tutti i tipi di informazioni, comprese quelle politiche ed economiche.

Nella clip non c’è alcun riferimento a Putin o alla guerra, in parte perché superfluo ma anche perché la campagna della Cia insiste su temi “senza tempo”, che già in passato (ai tempi dell’Unione Sovietica) hanno convinto i russi scontenti a contattare l’agenzia. Il video, tra le altre cose, fornisce istruzioni testuali per l’utilizzo di un browser Tor per accedere al deep web e agli strumenti di crittografia con cui la Cia garantisce la propria protezione.