Ci vuole un fiore stasera su Rai1: anticipazioni, format e ospiti di Francesco Gabbani

Artisti e scienziati fianco a fianco per affrontare i problemi della Terra. Stasera 8 aprile, alle 21,25 su Rai1, Francesco Gabbani condurrà Ci vuole un fiore, show che tramite parole e musica enfatizza l’importanza della transizione ecologica per la salute dell’ambiente. Al suo fianco Francesca Fialdini e un ricco cast di ospiti, tra cui il premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, il divulgatore Piero Angela e diversi artisti come Arisa, Morgan e Massimo Ranieri. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ci vuole un fiore, format e ospiti di stasera 8 aprile 2022 su Rai1

Come funziona il nuovo programma di Francesco Gabbani

Il primo show green della televisione italiana cercherà di analizzare i problemi che affliggono il pianeta cercando di alleggerirli con musica, balli e divertimento. «Ho accettato subito la sfida della conduzione proprio per il tema», ha detto Gabbani all’Adnkronos. «Ho un’attitudine green che ho sempre dichiarato e conduco una vita salutare e in armonia con l’ambiente». Ecco che allora Ci vuole un fiore ospiterà artisti, attori del cinema italiano al fianco di scienziati ed esperti autorevoli della scienza e della natura. «Sono convinto che anche le cose più difficili, se raccontate in maniera leggera, possono fare colpo sulla gente comune», ha concluso il cantante.

Francesco Gabbani sarà sempre il perno centrale della trasmissione dato che ballerà e canterà alcuni dei suoi maggiori successi che hanno affrontato il tema dell’ambiente. Al suo fianco una band di sette elementi e due coriste oltre a otto danzatori che insceneranno le coreografie di Luca Paoloni. Il palco di Ci vuole un fiore invece vanterà un enorme e avvolgente led che proietterà le immagini della natura e gli interventi di alcuni ospiti che parteciperanno da remoto.

Da Piero Angela a Maccio Capatonda, tutti gli ospiti della serata

Ci vuole un fiore vanterà dunque la presenza, su tutti, del divulgatore Piero Angela e del premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi. In studio anche Gilberto Gil, uno dei maggiori cantanti brasiliani ed ex ministro della Cultura per il suo Paese. Spazio anche al botanico Stefano Mancuso, all’economista Carlo Cottarelli e all’astronauta Luca Parmitano, primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale. Al loro fianco ci saranno artisti come Arisa, Massimo Ranieri, Morgan, Ornella Vanoni, Fulminacci e Tananai. Spazio anche agli attori Elena Sofia Ricci, Flavio Insinna, Michela Giraud e Maccio Capatonda. Non mancheranno poi i ragazzi dei Fridays For Future, il movimento fondato da Greta Thunberg, al fianco di diverse realtà giovani che parleranno della salute del pianeta secondo il loro personale punto di vista.