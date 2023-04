Ci vuole un fiore sospeso dalla Rai: perché venerdì non andrà in onda

Ci vuole un fiore, il programma di Francesco Gabbani in cui musica, danza e comicità incontrano il mondo dell’ecologia e sostenibilità, è stato (temporaneamente) sospeso. La seconda puntata dello show avrebbe dovuto essere trasmessa venerdì ma, secondo un retroscena di TvBlog, l’azienda ha deciso di posticiparla. Le ragioni sono da cercare nella scomparsa di Arrigo Vecchioni, figlio del cantautore Roberto che figura tra gli ospiti dell’episodio (già registrato).

Ci vuole un fiore sospeso per questa settimana

Il celebre cantautore ha infatti concesso a Gabbani una lunga intervista che farà parte della seconda e ultima puntata del format. Da palinsesto la programmazione era prevista per venerdì 21 aprile ma, dato il recente lutto che l’ha colpito, i vertici hanno preferito rimandarla in segno di rispetto. Ignoto per il momento il giorno in cui verrà recuperata. Secondo quanto riporta TvBlog, la messa in onda potrebbe slittare all’estate, forse a giugno.

Al posto di Ci vuole un fiore, venerdì verrà trasmessa la replica del film Sorelle per sempre ispirato alla vera storia di Melissa Foderà e Caterina Alagna, due ragazze di Mazara del Vallo che furono scambiate in culla in ospedale il 1º gennaio 1998 e che tornarono alle rispettive famiglie tre anni dopo. La pellicola, prodotta per la televisione, è già stata messa in onda da Rai 1 il 16 settembre 2021 totalizzando 4 763 000 telespettatori pari al 24,4 per cento di share.

Gli ascolti della prima puntata

La scorsa puntata dello spettacolo di Gabbani aveva ottenuto il 13,2 per cento di share con 2,2 milioni di telespettatori, contro la nuova fiction di Canale 5, Il patriarca, che aveva totalizzato il 19,2. Resta ora da capire il destino della seconda, una novità di quest’anno dato che l’anno scorso lo show era stato trasmesso in un’unica emissione.