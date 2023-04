Ci vuole un fiore in onda stasera su Rai1: annullata la sospensione

Rai ci ripensa e annulla la sospensione di Ci vuole un fiore, regolarmente in onda stasera 21 aprile alle 21.25 su Rai1. Lo show di Francesco Gabbani avrebbe dovuto infatti fermarsi oggi in segno di rispetto per Roberto Vecchioni, fra gli ospiti della puntata, che ha perso il figlio Arrigo. L’appuntamento, il secondo e ultimo della stagione, vedrà ancora una volta il cantautore esibirsi in divertenti sketch e coreografie per ricordare a tutti l’importanza dell’ambiente. Ad aiutarlo nella conduzione ci saranno Nino Frassica e il geologo Mario Tozzi. Fra gli ospiti, oltre a Vecchioni, anche Rosa Chemical, Chiara Francini e Laura Chiatti. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

Ci vuole un fiore, le anticipazioni di stasera 21 aprile 2023 su Rai1

La nuova puntata dello show sarà, come da tradizione, all’insegna della sostenibilità. Francesco Gabbani, tramite un linguaggio diretto e semplificato, proverà a spiegare assieme ad alcuni ospiti l’importanza del rispetto dell’ambiente e della natura che ci circonda. Ogni giorno infatti giungono da tutto il mondo varie notizie e studi scientifici che raccomandano cautela nel rapporto con il nostro pianeta, mai come in questi anni così in difficoltà. In uno studio immersivo, che permetterà agli spettatori di simulare un viaggio nella natura, Gabbani darà vita a riflessioni, momenti goliardici e ovviamente tanta musica. Con lui infatti otto ballerini e una band, che si muoverà sotto la direzione del coreografo Luca Paoloni. Accanto a Gabbani ci saranno per Ci vuole un fiore Nino Frassica, habitué degli studi Rai, e Mario Tozzi.

Tanti gli ospiti dal mondo della musica, del cinema e della televisione. Ciascuno di loro infatti, portando in scena un fiore simbolico, offrirà un personale punto di vista sulla sostenibilità. Sarà possibile ascoltare la loro esperienza con l’ambiente e le iniziative messe in atto per proteggere la Terra. Nell’ultima puntata di Ci vuole un fiore, registrata nelle settimane precedenti, ci saranno Stefania Sandrelli, Chiara Francini, Laura Chiatti, Rosa Chemical e Lorenzo Biagiarelli. Si giustifica così anche la presenza di Roberto Vecchioni, ancora in lutto per la perdita del figlio Arrigo. A tal proposito, Francesco Gabbani ha annunciato sui social network che nel corso della puntata ci sarà un video ad hoc per contestualizzare la presenza dell’artista. In un primo momento si era pensato a un messaggio da far apparire in onda, opzione però presto scartata.