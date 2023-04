Ci vuole un fiore stasera su Rai1: format e ospiti di Gabbani

Divertimento, musica e aneddoti nel segno dell’ambiente. Questo il format principale di Ci vuole un fiore, show di Francesco Gabbani che quest’anno giunge alla seconda edizione. Stasera 14 aprile, alle 21.25 su Rai1, andrà in onda il primo di due appuntamenti in cui il cantautore proverò, attraverso parole e suoni, a sensibilizzare la gente verso il rispetto del pianeta. Affianco a lui ci saranno il geologo e divulgatore Mario Tozzi e il comico siciliano Nino Frassica. Senza dimenticare un nutrito parterre di ospiti, tra cui stasera Mr. Rain, Levante e Francesco Arca. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay, dove trovare anche la puntata dello scorso anno.

Ci vuole un fiore, le anticipazioni di stasera 14 aprile 2023 su Rai1

Fulcro della nuova edizione di Ci vuole un fiore sarà, come già lo scorso anno, l’ambiente. Ogni giorno siamo bombardati di notizie e studi scientifici in cui i massimi esperti raccomandano maggiore cautela e rispetto per la natura, mai come oggi in difficoltà. Eppure, nonostante avvertimenti e consigli, la situazione a livello mondiale non sembra migliorare, portando la Terra sempre più sull’orlo di un baratro. Nonostante tutti noi possiamo recitare una piccola ma importantissima parte. Con un linguaggio diretto e sincero, Francesco Gabbani proverà oggi ad avvicinare il pubblico al tema green, sensibilizzando l’opinione pubblica tramite le sue canzoni fra testo e musica. Preservare il futuro è possibile, a patto che ci sia costante collaborazione. Novità principale rispetto al 2022, oltre al raddoppio degli appuntamenti, anche uno studio immersivo che regalerà allo spettatore la possibilità di fare un viaggio nella natura.

Entrambi gli appuntamenti di Ci vuole un fiore vanteranno la presenza di due co-conduttori d’eccezione. Accanto a Francesco Gabbani infatti ci sarà Mario Tozzi, presentatore ben noto al pubblico Rai per il suo programma Sapiens – Un solo pianeta. Il geologo, da sempre vicino alle tematiche ambientali, affiancherà il cantautore nella presentazione dei servizi e nella guida del programma. Con loro ci sarà anche la comicità di Nino Frassica, habitué di viale Mazzini anche grazie a Che tempo che fa. La sua ironia e la solita simpatia alleggeriranno le serate, cercando di vedere il problema sotto un altro punto di vista. Non mancheranno poi alcuni ospiti dal mondo dello spettacolo, con cui Gabbani duetterà o accenderà un dibattito. Oggi in studio Levante, Mr. Rain, Ornella Vanoni, Francesco Arca, Alfa e Giusy Buscemi. Sul palco anche tre coriste e otto danzatori che daranno vita alle coreografie di Luca Paoloni.