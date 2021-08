Chrome ci siamo ridotti

L’evoluzione dei computer è in costante divenire e un nuovo dispositivo può diventare vecchio anche in pochi mesi. Stare dietro alla tecnologia non è facile e i problemi aumentano quando si è sul punto di cambiare il pc. Se siete alla ricerca di un laptop, probabilmente vi siete imbattuti nei Chromebook. Si tratta di device ibridi, metà pc e metà tablet, dotati del sistema operativo ChromeOS e progettati principalmente per le attività online. Ideali per la scuola o per il lavoro, grazie al supporto per le applicazioni Android e ai programmi Linux, sono spesso molto più economici della concorrenza Windows o macOS. Ecco quali sono, secondo Wired, i cinque migliori dispositivi presenti sul mercato adatti a soddisfare ogni esigenza.

I 5 migliori Chromebook presenti sul mercato

1- Asus Chromebook Flip C434: il migliore sulla piazza

Equilibrio perfetto fra qualità e prezzo. Secondo Wired, nella vasta di gamma di Chromebook presenti sul mercato nessun dispositivo batte l’ultimo nato di Asus, il Chromebook Flip C434. La versatile cerniera ErgoLift a 360° di Asus consente di passare agilmente dal laptop, ottimo per gli orari di lavoro, al tablet per navigare sul web senza alzarsi dal divano. Il display Full HD da 14 pollici è nitido e luminoso, mentre la batteria consente un utilizzo ininterrotto per oltre 11 ore. Fra i lati negativi il chip, un Intel Core m3 non molto potente, ma capace comunque di tenere lontani i fastidiosi rallentamenti grazie agli 8 Gb di Ram. La memoria interna è di 128 Gb. Il prezzo è di circa 370 euro ed è disponibile solo sulla versione americana di Amazon, quindi bisogna aggiungere le spese di importazione per l’Europa.

2- Samsung Galaxy Chromebook 2 e Go: i device di lusso

Come sottolinea Wired, il Galaxy Chromebook 2 di Samsung è uno dei dispositivi di categoria più belli sul mercato. La struttura in alluminio, solida e leggera, ha una qualità che supera anche molti laptop di fascia ben più alta. Lo schermo QLED in Full HD da 13 pollici è luminoso e capace di offrire immagini davvero uniche. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, è dotato di processore Intel Core i3 e di 8 Gb di Ram, mentre lo spazio di archiviazione è di 128 Gb. Il prezzo, sul sito di Samsung, è di 549 dollari (466 euro) cui aggiungere le spese di spedizione e importazione in Europa. In alternativa, sul mercato italiano, è disponibile il Chromebook Go, dotato di caratteristiche molto simili, a 399 euro.

3- Chromebook Lenovo Flex 5: potenza a basso costo

Potenza a poco prezzo. Così si può riassumere il Chromebook Lenovo Flex 5. Il processore Intel Core i3 di decima generazione è lo stesso chip che si trova in molti laptop Windows 10 di fascia media, ma dato che Chrome OS è meno impegnativo di Windows vanta prestazioni ancora migliori. Il display LCD Full HD garantisce qualità, mentre il processore Intel Celeron-5205U consente velocità e fluidità. I lati negativi sono rappresentati da una Ram non eccezionale (4 Gb), purtroppo non espandibile, e da un design in plastica votato più alla praticità che all’eleganza. Il prezzo, sui principali store online, è di 410 euro.

4- Acer Chromebook Spin 514: perfetto per la scuola

Con l’arrivo della pandemia, la Didattica a Distanza è stata un incubo per molti studenti e insegnanti. Per fortuna, il mercato della tecnologia offre prodotti in grado di renderla meno difficoltosa. Il migliore prodotto per la scuola è, secondo Wired, il Chromebook Spin 514 di Acer. Il chip Ryzen 3 di AMD e lo schermo con riproduzione in 1080p lo rendono infatti perfetto per le attività scolastiche. Sebbene abbia solo 4 Gb di Ram, riesce a mantenere fluida l’apertura di documenti, le ricerche online e i file di appunti. Lo spazio di archiviazione è di soli 64 Gb, espandibili però tramite MicroSD. Il prezzo, sul sito ufficiale di Acer, non è proprio economico: 599 euro.

5- Chromebook Lenovo ThinkPad C13 Yoga: fare affari è un gioco da ragazzi

Se ami i ThinkPad ma vuoi utilizzare Chrome OS anziché Windows, prendi il Chromebook ThinkPad C13 Yoga di Lenovo. Così Wired consiglia il nuovo dispositivo della multinazionale cinese, dotato di ottima tastiera, design robusto e di qualità. Lo schermo LCD da 13 pollici e il processore Ryzen 5 di AMD non vi faranno soffrire alcun rallentamento, supportati anche da 8 Gb di Ram e da uno spazio di archiviazione di 128 Gb (espandibili con MicroSD). Il punto di forza sono le numerose porte di ingresso a disposizione: due USB-C, due USB-A, un lettore di schede MicroSD e un’uscita HDMI. Sebbene ora non sia disponibile sulla versione italiana del sito di Lenovo, è possibile acquistarlo sul portale americano ufficiale a 459 dollari (circa 380 euro).