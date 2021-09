Il 25 settembre 2021 Google celebra con un doodle Christopher Reeve, Superman al cinema e anche nella vita. In questa data ricorre il 69esimo anniversario della nascita dell’attore statunitense, che dopo aver ottenuto la fama alla fine degli Anni Settanta, a metà dei Novanta rimase vittima di un incidente che lo rese tetraplegico.

Christopher Reeve, l’amicizia con Robin Williams

Nato il 25 settembre 1952 in una famiglia benestante di New York, dopo aver studiato alla Cornell University Reeve fu ammesso alla Julliard, importante scuola statunitense di arti performative. Qui conobbe Robin Williams: i due furono anche compagni distanza e rimasero per sempre grandi amici.

Christopher Reeve, il successo con Superman

Christopher Reeve è noto per aver interpretato Superman in quattro film, il primo dei quali diretto nel 1978 da Richard Donner. Fino a quel momento aveva recitato perlopiù a Broadway e il primo importante ruolo cinematografico gli cambiò la vita, dandogli enorme fama. Reeve tornò a interpretare Clark Kent (e il suo alias supereroe) in altri tre film, tra il 1980 e il 1987.



Christopher Reeve, i ruoli mancati

Rimasto inevitabilmente “intrappolato” nel personaggio di Superman, Reeve nel corso degli Anni Ottanta recitò comunque in importanti pellicole, come Trappola mortale di Sidney Lumet e I bostoniani di James Ivory, sfiorando (pare) le parti del protagonista in American Gigolo e Atto di forza, andate rispettivamente a Richard Gere e Arnold Schwarzenegger.

Christopher Reeve, l’incidente

Grande appassionato di equitazione, nel 1995 durante una gara in Virginia fu vittima di una terribile caduta da cavallo che lo rese paralizzato dal collo in giù: da quel momento in poi Reeve perse anche la capacità di respirare autonomamente.

Christopher Reeve, il ritorno alla recitazione

Dopo l’incidente Reeve apparve ancora sporadicamente in scena, ad esempio nel remake televisivo de La finestra sul cortile (1998), dove interpretò un portatore di handicap che assiste da una finestra a un omicidio, così come in due episodi della serie Smallville.



Christopher Reeve, le sue lotte per i disabili

Grande sostenitore della ricerca su cellule staminali e clonazione terapeutica, con gli anni “Superman” diventò un attivista nelle campagne per i diritti dei disabili, che sostenne anche attraverso la creazione della Christopher Reeve Paralysis Foundation. Lotte anche sociali per Reeve, che negli Anni Ottanta si era recato in Cile per protestare contro la dittatura di Augusto Pinochet.

Christopher Reeve, la morte

Christopher Reeve è scomparso il 10 ottobre 2004 al Westchester Medical Center di New York, dove era stato ricoverato a causa di un attacco cardiaco, legato ad una grave infezione provocata da una lesione da pressione.