Christina Moser morta a 70 anni: addio alla pioniera del punk elettronico

È morta a 70 anni Christina Moser, cantante del duo musicale Krisma, fondato insieme al marito Maurizio Arcieri. La band era diventata celebre alla fine degli anni Settanta per il suo approccio sperimentale, affermandosi come una dei principali esponenti italiani del genere new wave. Da quando la sua metà era scomparsa, Moser si era di fatto ritirata dalle scene a Lugano, dove poi ha scoperto di essere malata.

È morta a 70 anni Christina Moser, cantante del duo musicale Krisma che aveva fondato insieme al marito Maurizio Arcieri. Il gruppo aveva guadagnato la fama alla fine degli anni Settanta, per il suo approccio sperimentale. I Krisma avevano suonato musica dance, elettronica, diventando poi tra i principali esponenti italiani del genere “new wave”. Nel corso della loro carriera avevano collezionato collaborazioni importanti: da Battiato, ai Subsonica, da Vangelis ad Hans Zimmer.

Nonostante un primo fulgore, l’Italia aveva però presto ‘dimenticato il duo’, che dunque negli anni Ottanta si era trasferito nella Factory di Andy Warhol, guadagnando tantissimo successo in Giappone e in Sudamerica. Negli anni Novanta era invece stata la volta televisione: i Krisma allora avevano fondato il loro canale, chiamato proprio Krisma TV.

La scomparsa di Maurizio Arcieri e il ritiro dalle scene

Maurizio Arcieri è morto nel 2015, e da allora Christina si era ritirata dalle scene. Dalla scomparsa dell’inseparabile marito con cui aveva formato un sodalizio umano-artistico lungo quasi 50 anni, si era trasferita a Lugano. Lì aveva scoperto di essere malata: male da cui purtroppo non era riuscita a guarire.