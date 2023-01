Christian Vieri e Costanza Caracciolo alle Maldive: quanto costa il resort

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono alle Maldive e hanno postato alcuni scatti della loro vacanza sui profili di Instagram. La loro storia d’amore è partita nel 2017, quando i due si sono frequentati a Roma e hanno cenato insieme. Si conoscevano già da una decina d’anni. Dopo quel primo appuntamento, i due non si sono mai staccati.

Christian Vieri e Costanza Caracciolo alle Maldive: le foto

«Eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina» aveva spiegato Vieri in un’intervista quando i due si sono sposati. Infatti, la coppia ha preferito una cerimonia privata, alla presenza dei soli testimoni. Qualche mese dopo, Vieri aveva poi rilasciato questa dichiarazione. La coppia ha avuto due figli, Stella e Isabel, che hanno portato con sé in queste vacanze alle Maldive. Stella è nata nel 2018, mentre Isabel nel 2020. Purtroppo, la coppia ha dovuto affrontare anche la tragedia di un aborto spontaneo prima della nascita di Stella.

Stando a quanto riportato da Fanpage, la villa dove si trova la famiglia è una Beach Suite con piscina sulla spiaggia del Siyam World, un resort da 54 ettari. Il costo a notte sarebbe di circa 950 euro per le ville a 100 metri dalla spiaggia, ma si può arrivare fino a 4.800 euro per le residenze con quattro camere da letto da 700 metri quadrati. Le ville hanno camere da letto, area salotto separata e una terrazza dalla vista mozzafiato. Le categorie di alloggio disponibili sarebbero circa 18.

Il resort

Oltre alle villette, il resort metterebbe a disposizione ristoranti, campi da tennis e varie piscine per tutte le esigenze. Le foto della vacanza sono state postate nel profilo di lei e in quello di lui.

«Family time» scrive Costanza sul suo profilo ufficiale, mentre Christian mostra un video mentre fa le flessioni sulla spiaggia.