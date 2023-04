Christian Locatelli morto in un incidente a Levate: aveva 21 anni

Christian Locatelli, ragazzo di 21 anni, è morto dopo un incidente avvenuto a Levate, comune in provincia di Bergamo. Il giovane in sella alla sua moto, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada andando a sbattere contro un albero.

Incidente a Levate: le dinamiche

Il sinistro fatale si è verificato ieri pomeriggio quando il giovane, a duecento metri da casa, ha perso il controllo della sua Ducati Monster e si è schiantato. Sbalzato dalla sella, dopo un lungo volo è finito a terra. L’incidente è avvenuto in Viale Italia verso le 17.30.

Dalle prime ricostruzioni pare che il 21enne abbia fatto tutto da solo e che nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nello scontro. Il ragazzo stava rientrando a casa da Pontirolo Nuovo, paesino dove lavorava come operaio.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale di Bergamo. Dai primi rilievi è emerso che lungo il viale, all’altezza di una curva, Christian abbia perso il controllo del mezzo e l’ipotesi dei poliziotti è che stesse effettuando un sorpasso. La moto ha percorso alcuni metri, ha urtato un cordolo del marciapiede e ha sbattuto contro un platano.

I soccorsi

«Mi ha chiamato mia cognata, allertandoci che Christian aveva avuto un incidente non lontano da noi e che era accorsa l’ambulanza», ha raccontato sotto choc la zia Alma, sorella del papà della vittima.

Due ambulanze e un’auto medica sono arrivate sul luogo dell’incidente allertate da alcuni automobilisti che hanno assistito all’incidente. Quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo, le condizioni del motociclista si sono rivelate fin da subito critiche. Nell’impatto, il giovane ha infatti riportato un trauma cranico e si trovava sull’asfalto in stato di incoscienza. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine hanno dovuto arrendersi: le lesioni riportate nello schianto erano troppo gravi.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire agli operatori di effettuare tutti gli accertamenti. Avvisato anche il pm e non è escluso che possa disporre un’autopsia sul corpo del giovane.