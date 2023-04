Christian Ginepro: età, biografia e carriera dell’attore di Rocco Schiavone 5

Christian Ginepro è un attore e regista italiano nato a Pesaro il 7 novembre 1973. Si trasferisce a Roma nel 1998 per studiare recitazione abbandonando l’Università e la sua prima esperienza fu nel musical A Chorus Line.

Christian Ginepro: biografia e carriera

Christian muove i primi passi a teatro lavorando negli anni con attori e registi come Gigi Proietti, Gianni Fenzi, Gino Landi, Pietro Garinei e Massimo Ghini. Ha sempre affiancato nell’arco della sua carriera cinema, televisione e teatro dove è conosciuto non solo come attore ma anche come regista, soprattutto in musical e commedie. Tra gli altri è stato anche autore e regista dei musical Robin Hood, Tutti su per terra e Alice nel paese delle meraviglie.

Tra i suoi lavori in televisione troviamo Boris,Sirene e Gino Bartali – L’intramontabile, nel quale ha interpretato il ciclista Aldo Bini. Ha recitato anche in Cotti e mangiati, Piper, Il commissario Manara e Che Dio ci aiuti. Dal 2016 al 2018 ha preso parte, al fianco di Marco Giallini, alla serie tv Rocco Schiavone dove interpreta il ruolo dell’agente D’Igino. Ginepro è presente anche nella quinta stagione della fiction, tratta dai romanzi di Antonio Manzini e in onda su Rai 2 dal 5 aprile 2023. Nel 2019 è stato anche nel cast della fiction Lontano da te.

Tornando invece alla sua carriera sul grande schermo, tra i tanti film interpretati si citano Faccio un salto all’Avana, Un Natale con i fiocchi, Tutti i santi giorni, Stai lontana da me e Il ricco, il povero e il maggiordomo. Nel 2018 ha anche preso parte alla seconda stagione della web serie Skam Italia.

Christian Ginepro: la vita privata

L’attore è molto riservato in merito alla sua vita privata, della quale si conosce molto poco. La sua prima vera passione è stata la danza per amore della quale ha abbandonato il taekwondo. Grande sportivo, pratica equitazione, calcio, basket e pallavolo. Molto impegnato nel sociale, nel 2012 ha creato il gruppo Facebook Famiglia Ginepro, una comunità che presta attenzione ai progetti di adozioni a distanza. Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, invece, non è noto se abbia o meno una fidanzata.