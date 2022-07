Christian Eriksen a un passo dal Manchester United

Christian Eriksen è pronto a calcare, di nuovo, grandi palcoscenici. Il calciatore danese è ormai a un passo dall’accordo con il Manchester United. A un anno dall’episodio dell’estate scorsa, con il malore del 12 giugno 2021 ormai lontano, il fantasista ex Inter è pronto a tornare ad alti livelli. Un’avventura in Premier League di altissimo profilo, quella che lo porterà alla firma con i Red Devils, alla corte del tecnico olandese Erik Ten Hag.

Eriksen al Manchester United: firma a un passo

La firma dovrebbe arrivare a breve e tra i tifosi del Manchester United l’entusiasmo si fa sempre più alto. Eriksen arriverà a vestire la maglia dei Red Devils dopo i sei mesi al Brentford, squadra che lo ha accolto dopo il malore della scorsa estate. Il club, anch’esso in Premier League, ha puntato forte sul danese nonostante il rischio dovuto al defibrillatore sottocutaneo impiantato nel petto del calciatore. Il rischio era di doversi fermare a campionato in corso, ma Eriksen ha concluso la stagione e incantato compagni e avversari. Tanto da entrare nell’orbita di un club che cerca il rilancio europeo, dopo anni passati lontano dai successi in Champions a cui era abituato. Adesso potrebbe essere il fantasista il nuovo trascinatore dello United.

Christian Eriksen: il malore del 12 giugno e il ritorno

La vicenda di Eriksen risale al 12 giugno 2021, giorno dell’esordio agli Europei della Danimarca. Nel match contro la Finlandia, il numero 10 si è accasciato al suolo, subito “coperto” dai compagni e salvato dall’intervento del difensore Simon Kjaer. Il fantasista è stato salvato ed è tornato poi ad allenarsi a fine anno, fino alla firma con il Brentford. Dopo un grande lavoro di ripresa fisica e decine di test medici, Eriksen è tornato al calcio giocato il 26 febbraio con la maglia del club inglese. E poi, il 2 aprile, è arrivato il gol che in tanti aspettavano. Gli appassionati di calcio in tutto il mondo hanno esultato con lui e con la sua famiglia, con quella rete a rappresentare quasi il punto a un periodo che ha rischiato di essere drammatico. E ora un nuovo capitolo: la firma con un club tra i più celebri al mondo.