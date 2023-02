Christian De Sica è diventato nonno: è nata la piccola Bianca

Christian De Sica è diventato nonno per la prima volta dopo la nascita di Bianca. Lo ha annunciato lo stesso attore sul suo profilo Instagram.

Christian De Sica nonno per la prima volta

La piccola è figlia di Maria Rosa, la secondogenita dell’attore (dopo il figlio Brando di 40 anni) e di sua moglie Silvia Verdone. A darne notizia il neo nonno che ha pubblicato una foto che lo ritrae con la nipotina, sul suo profilo social: «È arrivata Bianca la mia nipotina. W Mari e Francesco».

Per la bimba è stato scelto il nome Bianca che, come ha confidato la figlia dell’attore in un’intervista qualche mese fa, era uno dei nomi che avrebbero voluto dare a lei. «Bianca era uno dei nomi che mi avrebbe voluto dare mia mamma. Mi è sempre piaciuto e per questo l’ho scelto per mia figlia». Maria Rosa, che ha ritrovato l’amore con Francesco dopo la fine del suo matrimonio, fa la fashion designer e ha fondato con l’ex marito, lo stilista Federico Pellegrini, il marchio Mariù.

I messaggi di auguri sui social

Una grande emozione per nonno De Sica che aveva parlato dell’arrivo della nipotina al settimanale Gente: «Non vedo l’ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore… Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca».

L’attore ha compiuto da poco 72 anni e la nipotina è stato il regalo più bello. «Sono felice che sia femmina, perché solitamente sono creature più dolci»aveva confidato l’attore nella stessa intervista. La foto pubblicata dal neo-nonno è stata inondata da commenti d’augurio sia da parte di personaggi del mondo dello spettacolo che dalla gente comune che hanno voluto festeggiare il nuovo arrivo.