Christian 2 da stasera su Sky: trama, cast e curiosità sulla serie

Tutto pronto per il ritorno del santo picchiatore. Stasera 24 marzo, alle 21.15 su Sky Atlantic, andranno in onda i primi due episodi di Christian 2, seconda stagione della serie con Edoardo Pesce. La trama ripartirà esattamente dalla conclusione dei primi sei episodi, concentrandosi sull’ascesa dell’omonimo protagonista nella criminalità del suo quartiere periferico Città-Palazzo. Nel cast torneranno anche Claudio Santamaria, Silvia D’Amico e Giulio Baranek. La nuova stagione conterà, come la precedente, sei puntate, raggruppate in tre appuntamenti a cadenza settimanale. La visione è già disponibile in streaming su Now e tramite il servizio on demand per i clienti Sky. Attenzione: l’articolo contiene spoiler per chi non ha guardato la prima stagione.

Christian 2, dove eravamo rimasti e trama dei nuovi episodi della serie

Protagonista della serie Sky Original è Christian (Edoardo Pesce), criminale 40enne di Città-Palazzo, immaginario quartiere della periferia di Roma. Fedele scagnozzo del boss Lino (Giordano de Plano), ha sempre vissuto come picchiatore fino all’improvvisa comparsa sulle sue mani delle stimmate. Un evento talmente forte da scuotere completamente il suo animo, facendolo diventare un santo dispensatore di miracoli per i più bisognosi della zona. Il suo atteggiamento, oltre alle dicerie fra la popolazione, avevano attirato l’attenzione di Matteo (Claudio Santamaria), predicatore del Vaticano con dei modi decisamente non convenzionali. La prima stagione di Christian si era conclusa con la morte del boss Lino, ucciso proprio dal protagonista per vendicare la morte di sua madre. Proprio da questo punto avranno inizio i nuovi episodi, con la comunità di Città-Palazzo allo sbando e in cerca di un re che possa governarla.

Nel clima inedito che si è appena creato, potrebbe trovare terreno fertile un nuovo regno come predetto dal Biondo (Giulio Baranek), che punta su uguaglianza e rispetto reciproco. Un uomo che vede in Christian il suo paladino, un punto di riferimento per diseredati e malviventi. Il protagonista avrà al suo fianco ancora una volta Rachele (Silvia D’Amico), ex tossicodipendente miracolata dallo stesso Christian e a lui eternamente devota. Nella vita di Matteo invece una nuova e misteriosa figura dai tratti divini si mostra con una verità differente. Christian non è quello che può apparire a prima vista, ma un emissario del male da fermare a tutti i costi. Sostenitrice di questa tesi è però la Nera (Laura Morante), in eterna lotta contro il Biondo. Fra santi e demoni, non resta che scegliere un lato dello schieramento.

Il cast della serie, tra cui le new entry Filippi e Morante

La nuova stagione presenterà due importanti new entry nel cast. Oltre alla già citata Laura Morante, interprete della Nera, sbarcherà infatti anche Camilla Filippi. L’attrice presterà il volto a Esther, una donna che stringerà un forte legame con Matteo tanto da cambiargli del tutto la vita. In Christian 2 torneranno poi, oltre a Silvia D’Amico, anche Antonio Bannò nei panni del 20enne Davide, figlio dell’ex boss Lino nonché migliore amico del protagonista. Non mancherà nemmeno il dottore Tomei (Francesco Tomei), veterinario del quartiere, che dopo il finale della prima stagione dovrà decidere da che parte stare. Atteso il ritorno di Ivan Franek, volto ancora una volta dell’esorcista Klaus, che vede in Christian una nuova incarnazione dell’Anticristo. Avrà una parte da recitare anche Michela, interpretata da Romana Maggiora Vergano, 20enne tornata in vita per mano del protagonista e decisa a uccidere il suo assassino, Davide.