Chris Rock: «Parlerò dello schiaffo preso da Will Smith quando mi pagheranno»

I fan di Chris Rock, che speravano il comico condividesse il suo pensiero sull’essere stato schiaffeggiato da Will Smith agli Oscar, anche in forma di battuta, sono rimasti delusi: durante il suo spettacolo al Fantasy Springs Resort Casino di Indio, in California, c’è stato solo un piccolo accenno a quanto accaduto sul palco del Dolby Theatre di Hollywood. «Sto bene, ho un intero spettacolo e non ne parlo fino a quando non vengo pagato. La vita è bella. Ho recuperato l’udito», ha detto Chris Rock appena salito sul palco.

Chris Rock, show blindato in California

Poi via con lo show, condito da battute triviali sulle sorelle Kardashian, «che amano talmente tanto le persone di colore da accoglierle tutte dentro», così come da gag su Hillary Clinton, candidata senza successo per due volte alla Casa Bianca, e sulle accuse di razzismo di Meghan Markle alla famiglia reale britannica. Chris Rock, spiega il Desert Sun, ha ricevuto una standing ovation dopo aver terminato una battuta sul divorzio, con la quale ha scherzosamente indirizzato i suoi amici verso l’avvocato della ex moglie Malaak Compton. Nel corso dello show non è stato consentito l’ingresso di telefoni cellulari nell’edificio: ai partecipanti è stata fornita una custodia con chiusura a chiave per tutti i dispositivi mobili.

La “squalifica” decennale per Will SMith dopo lo schiaffo a Chris Rock

Dopo lo schiaffo rifilato a Chris Rock per un’infelice battuta sull’alopecia della moglie Jada Pinkett, a Will Smith è stato vietato per dieci anni di partecipare a qualunque evento organizzato dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, sia in presenza, sia in forma virtuale. L’attore, premio Oscar per King Richard, dimettendosi proprio dall’Academy aveva detto che avrebbe accettato qualsiasi ulteriore conseguenza che il board avesse valutato appropriata. Dopo il fattaccio della notte degli Oscar, l’organizzazione aveva espresso profonda gratitudine a Chris Rock per aver mantenuto il contegno in una situazione tanto straordinaria.