Chris Rock, chi è il comico picchiato da Will Smith agli Oscar 2022? Età, carriera, film, vita privata, moglie

Chris Rock è un comico di 57 anni, tra i più celebri negli Stati Uniti. Nel 2022 è balzato agli onori delle cronache perché una delle sue battute ha scatenato la furia di Will Smith alla notte degli Oscar, provocando una sua violenta reazione. Ma chi è Chris Rock? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Chris Rock? Età, carriera, film del comico picchiato da Will Smith agli Oscar 2022

Chris Rock è nato a Andrews (nella Carolina del Sud) il 7 febbraio 1965 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario). Il comico ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissimo, esibendosi come cabarettista in alcuni locali di New York. Negli anni ’80, grazie all’amico Eddie Murphy, ha iniziato a farsi conoscere come attore (ha recitato infatti alcuni piccoli ruoli nei film del celebre collega) e doppiatore. Nel 1990 è diventato uno dei volti comici del Saturday Night Live.

Nel 2006 ha creato lo show Tutti odiano Chris, che gli ha regalato enorme popolarità negli Stati Uniti. Rock ha lavorato spesso come attore, doppiatore e produttore: tra i film più famosi a cui ha preso parte vi sono Il principe delle donne, Arma Letale 4, Dogma e tanti altri. Nel 2005, nel 2016 e nel 2022 Chris Rock è stato il presentatore alla notte degli Oscar.

La vita privata di Chris Rock: moglie, figli, famiglia del comico

Chris Rock è stato sposato con Malaak Compton, dal 1996 al 2016. Con la donna il comico ha dato alla luce le due figlie Lola e Zahra, ma presto l’unione è naufragata, come ha ammesso Chris Rock, a causa dei suoi tradimenti.

Al momento non si sa se l’attore sia impegnato sentimentalmente o se sia single. Sembrerebbe però che in seguito alla chiusura della relazione con la sua ex moglie, si sia avvicinato all’attrice Megalyn Echikunwoke. Anche con lei però la frequentazione non ha funzionato. L’attore abita a Los Angeles.

La madre dell’attore ha lavorato come assistente sociale, mentre il padre ha lavorato come camionista. L’uomo è scomparso nel 1988 a seguito delle complicazioni dovute a un intervento chirurgico subito a causa di un’ulcera. Rock ha in tutto sette fratelli a cui è estremamente legato.