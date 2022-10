Chris Martin ha un’infezione polmonare: Coldplay posticipano il tour in Brasile

Chris Martin, il leader dei Coldplay, è stato costretto a posticipare il tour in Brasile. Per il cantante del premiato gruppo britannico la diagnosi è chiara: ha un’infezione polmonare e deve curarsi. Ecco le ultime notizie sul gruppo e sul cantante.

Le condizioni di salute di Chris Martin

Il cantante dei Coldplay Chris Martin non ha profili social e i fan sono in ansia perché non possono ricevere aggiornamenti sul suo stato di salute. Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulla sua condizione sono state pubblicate dalla pagina ufficiale dei Coldplay su Facebook ed altri social media. Infatti, l’annuncio pubblicato online recita: «A causa di una grave infezione polmonare, il medico ha ordinato a Chris di fermarsi per le prossime tre settimane».

Come si è letto dunque, per le prossime tre settimane il cantante deve rimanere a riposo. Quindi, Chris Martin e i Coldplay hanno preso la decisione di rinviare e posticipare il loro tour in Brasile e in Sud America. Comunque, le condizioni del cantante sembrano essere buone. Infatti, il comunicato pubblicato sui social recita alla fine l’opinione dei medici che hanno visitato l’artista, ovvero «siamo ottimisti che possa tornare in buona salute durante lo stop previsto dai medici».

Quali sono le nuove date dei concerti dei Coldplay in Brasile?

I Coldplay avrebbero dovuto suonare in Brasile il 12 ottobre a Rio De Janeiro e il 16 ottobre a Sao Paulo. Ora però sembra che i concerti abbiano nuove date e siano stati spostati agli inizi dell’anno 2023. Nel comunicato social che ha informato i fan delle condizioni di Chris Martin si legge anche: «Stiamo lavorando il più velocemente possibile per bloccare le nuove date e torneremo con ulteriori informazioni nei prossimi giorni».

Chi ha comprato il biglietto per assistere allo spettacolo potrà attendere le nuove date oppure chiedere il rimborso per l’acquisto effettuato.