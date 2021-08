Quando c’era Luca

Il giornalista britannico Chris Harris, volto della popolare trasmissione Top Gear, ha parlato recentemente di Luca Cordero di Montezemolo in una chiacchierata con Jack Rix, editor di Top Gear Magazine. Dopo aver criticato la scelta di Ferrari, ora guidata da John Elkann, di progettare un Suv, il Purosangue («Cosa potrebbe farmelo piacere? Nulla»), Harris ha risposto alla domanda su cosa farebbe se fosse il Ceo della rossa: «Mi siederei per un mese con Montezemolo, ogni giorno, e gli chiederei: “Cosa pensi di fare con l’azienda?”».

Harris non ha nascosto la sua stima per l’ex presidente della Ferrari: «Penso che la sua visione per il gruppo, e il modo in cui l’ha concretizzata siano stati fantastici. Ha aumentato i profitti, ha costruito più macchine, ma ne ha mantenuto tutte le particolarità. Aveva un carisma magnetico, per me è stato il migliore leader dell’azienda dopo Enzo Ferrari. L’azienda ha perso progressivamente il contatto con le persone a cui piace guidare, continuano a produrre ottime macchine ma manca un po’ di brivido». Del resto fu proprio sotto la gestione Montezemolo che esplose la stella dello sfortunato Michael Schumacher – cinque titoli iridati consecutivi – e che la scuderia inanellò la sua massima serie di mondiali di Formula 1.