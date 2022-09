Chris Davidson morto dopo un’aggressione: addio al campione di surf

È morto il campione di surf Chris Davidson dopo un’aggressione. L’uomo è stato preso a pugni e ha sbattuto la testa sul marciapiede dopo essere stato aggredito all’esterno di un pub. Inutile la corsa in ospedale e l’aiuto dei soccorsi perché il surfista aveva già riportato danni gravi.

L’aggressione subita da Chris Davidson

Il mondo del surf sotto shock per la morte dell’australiano Chris Davidson. L’uomo di 45 anni, ha perso la vita dopo aver subito un’aggressione all’esterno di un pub a nord di Sydney lo scorso sabato. Il surfista è stato preso a pugni e calci e si è accasciato a terra, colpendo violentemente con la testa il marciapiede. Il campione è deceduto dopo essere stato trasportato al Kempsey Hospital.

L’aggressore e omicida di Chris Davidson sarebbe Grant Coleman, 42enne fratello di Darren Coleman, famoso allenatore del club di rugby New South Wales Waratahs. Le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo in casa verso le ore 12.40 di domenica mattina. La rissa sarebbe esplosa nella serata di sabato tra Davidson e l’uomo ed è rapidamente degenerata. Inoltre all’imputato è stata negata la libertà su cauzione. Stando ai media locali, Grant Coleman comparirà davanti al giudice a novembre per rispondere dell’aggressione e delle percosse che hanno causato la morte del campione.

Chi era il campione di surf

Chris Davidson era un campione di surf ed ha partecipato al tour mondiale nel 2010 e nel 2011. Nel 1996 si fece conoscere dai fan di questo sport perché riuscì a battere da Wild Card l’11 volte campione del mondo e leggenda Kelly Slater. Un risultato incredibile che lo ha fatto entrare nel cuore di migliaia di appassionati.

Lo stesso Slater ha voluto omaggiare e ricordare il collega australiano con queste parole pubblicate sui social network: «Ho avuto molte belle battaglie con questo ragazzo. È uno dei surfisti più talentuosi che abbia mai conosciuto».