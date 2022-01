Chosen, serie tv Netflix: trama e cast

Chosen è una nuova serie tv targata Netflix che si prevede arriverà sulla piattaforma per fine gennaio. Il nuovo prodotto del colosso dello streaming è pensato principalmente per un pubblico di adolescenti. Il genere è fantascientifico, con una nota di suspense, come dichiarato da Netflix, e segue le vicende di una diciassettenne che scopre un inquietante segreto nella sua città danese. Ecco la trama e il cast della serie.

Chosen serie tv Netflix: trama

Netflix presenta così la trama della serie tv: “Una diciassettenne adolescente vede il suo mondo stravolto quando con i suoi amici scopre l’inquietante verità che si cela dietro la sonnolente città danese in cui vive”. Si comprende dunque che Chosen è ambientata in Danimarca e che la protagonista è una giovane ragazza che si affaccia alla vita adulta che dovrà imparare a gestire un segreto più grande di lei. Come preannuncia la stessa piattaforma streaming, si tratta di una fiction fantascientifica con note di suspense. E il che può far presagire che il segreto che la protagonista scoprirà insieme ai suoi amici possa creare un’escalation di tensione che terrà incollati allo schermo gli spettatori.

La serie Tv sarà disponibile su Netflix a partire dal 27 gennaio 2022, naturalmente per gli abbonati. Di genere fantascientifico con toni di suspense, la serie è stata pensata e realizzata principalmente per un pubblico di adolescenti. I creatori sono gli ideatori di “The Rain”, Jannik Tai Mosholt e Christian Potalivo, che hanno portato un prodotto su Netflix, ancora una volta, per i più giovani. Chosen è dunque pronta a intrattenere i ragazzi, magari insegnando loro qualcosa.

Chosen serie tv Netflix: cast

Il cast della serie Tv Chose, disponibile su Netflix a partire dal 27 gennaio 2022, vede i seguenti attori principali alle prese con le vicende fantascientifiche in una nebbiosa città danese: