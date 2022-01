La moda dei k-drama non accenna a mostrare segni di cedimento. Soprattutto sulle piattaforme di streaming dove, tra importazioni e prodotti inediti, gli sceneggiati e le pellicole made in Corea continuano a macinare numeri da record e a conquistare un pubblico sempre più vario. Lo sa bene Disney+ che, per il nuovo anno, ha assoldato Choi Min-sik, star di Oldboy – capolavoro del 2003 di Park Chan-wook – nel cast della serie crime King of Savy. Un progetto da 20 miliardi di won (circa 16 milioni di dollari) che, a quanto suggeriscono le indiscrezioni diffuse sul web, potrebbe coinvolgere anche due dei protagonisti di Squid Game, ormai diventato un cult.

Choi Min-sik ritorna in tivù con King of Savy

Tra gli attori coreani più noti al mondo, Min-Sik ritornerà in televisione a 24 anni dal suo esordio. Quando, tra 1997 e 1998, fece il suo debutto sul piccolo schermo nel dramma Love and Separation, in onda sull’emittente nazionale MBC. Da allora ha sempre preferito il cinema, interpretando ruoli particolarmente apprezzati dalla critica. Tra cui, nel 2003, quello del personaggio di Oh Dae-su nel thriller Oldboy e, nel 2014, quello dell’ammiraglio Yi Sun-sin nel kolossal Roaring Currents – L’impero e la gloria, considerato il film più visto di sempre in Corea del Sud, con oltre 17 milioni di spettatori. E, dopo essere stato acclamato al Festival del Cinema di Cannes, nel 2020, per il suo ultimo lavoro, Heaven: To the Land of Happiness, è pronto a intraprendere questa nuova avventura. Di cui, al momento, si conosce per sommi capi soltanto qualche dettaglio della trama: si tratta della storia di un magnate dei casinò che, tra rischi e investimenti azzardati, cercherà di rimettersi in gioco e tornare sulla cresta dell’onda.

Anche due star di Squid Game tra i possibili membri del cast

Al momento Min-Sik è l’unico nome confermato e non si sa nulla della parte che interpreterà. Tuttavia, il Korea Times ha reso noti i nomi di alcuni dei candidati che sarebbero in lizza per entrare nel cast di King of Savy. Tra questi, Heo Sung-tae e Kim Joo-ryung, rispettivamente Jang Deok-su e Han Mi-nyeo in Squid Game, e Lee Dong-hwi e Jo Jae-yoon, comparsi in Reply 1988, Voice e The Penthouse. Una volta decisi i protagonisti, le riprese della serie, affidate al regista Kang Yoon-sung, dovrebbero iniziare a fine Febbraio. Mentre, per il lancio, si parla di metà 2022.

Disney + e il business dei k-drama

Per Disney +, King of Savy segnerà l’inizio di un nuovo corso. Pur non essendo il primo k-drama che il servizio di on demand rende disponibile ai suoi utenti, si tratta della sua prima produzione originale. Un grande passo da quando, a novembre 2021, apriva ufficialmente le porte al mercato coreano, con la promessa di dedicare sempre più spazio ai suoi contenuti. Cercando, in ogni modo, di tenere testa a competitor come Netflix, Wave e Watcha. «Nel mondo, c’è una grande richiesta di programmi di intrattenimento e storie di qualità provenienti dall’Asia», ha spiegato al South China Morning Post Jessica Kam-Engle, responsabile dei palinsesti di Disney + per l’Asia pacifica. «Continueremo a puntare sulle idee migliori e a collaborare con gli autori più talentuosi, in modo da dar loro la possibilità di farsi conoscere e brillare come meritano».