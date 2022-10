Chivasso, Giuseppina Arena uccisa il giorno del suo compleanno

Uccisa nel giorno del suo compleanno, a 52 anni. È accaduto a Giuseppina Arena, nel Torinese. La donna è stata freddata ieri, 12 ottobre, con dei colpi di pistola. Si sarebbe dovuta recare presso l’abitazione del fratello. Stando alle prime indagini, la 52enne è stata colpita alla testa.

Giuseppina Arena colpita con colpi di pistola

La donna abitava a Chivasso, nel Torinese. I vicini la conoscevano come una persona gentile e non incline al litigio. «Non era capace di fare male a una mosca impossibile avesse nemici» spiegano ai cronisti. Era nota anche come Giusi la cantante, perché amava cantare quando era in casa e i vicini la sentivano. La donna abitava da circa 20 anni in una palazzina di periferia, con 2 cani e 15 gatti. L’ultima volta, i vicini l’hanno vista uscire verso le 16 di ieri, 12 ottobre con la sua bici.

Verso le 18 dello stesso giorno, un passante l’ha vista riversa a terra. L’uomo ha poi allertato le Forze dell’Ordine. La donna si trovava vicino alla sua bici. Il passante ha pensato a un malore, ma quando sono arrivati i Carabinieri, i militari giunti sul posto hanno subito riscontrato i colpi di arma da fuoco. In tutto, tre i colpi sparati stando ai bossoli ritrovati: uno alla nuca e altri due sul corpo. Stando a una prima ricostruzione, l’assassino si sarebbe dileguato dopo aver compiuto il gesto. Non è stata trovata l’arma del delitto.

Stava andando dai familiari per il suo compleanno

La signora aveva un fratello, che è stato poi ascoltato dai militari. Proprio ieri era il giorno del suo compleanno. A un primo accertamento, la donna sarebbe stata picchiata prima dei colpi di pistola che ne avrebbero causato la morte.

Ora il corpo è all’ospedale di Chivasso, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti, come disposto dalla Procura locale. Le indagini sono state affidate ai militari. La donna era originaria di Siracusa.