Chiuso l’hotel truffa a Rimini, il titolare: «Sono anche io una vittima»

È stato chiuso l’hotel-truffa di Marebello, frazione di Rimini che aveva raggirato centinaia di persone. Le autorità hanno posto fine all’attività dopo le denunce arrivate nei giorni scorsi. Ecco cosa è successo.

La chiusura dell’hotel truffa di Rimini

Venerdì 12 agosto l’Hotel Gobbi di Marebello, una frazione di Rimini, è stato chiuso dagli agenti della polizia municipale riminese. Alla struttura ricettiva sono stati apposti i sigilli per la maxi truffa di queste ultime settimane. Infatti, centinaia di persone avevano prenotato all’hotel, senza però trovare la stanza disponibile in struttura. Molte famiglie avevano viste le loro vacanze e i loro soldi andare in fumo e avevano denunciato il fatto alle autorità. Secondo queste ultime, la truffa architettata avrebbe raggiunto circa 800mila euro.

Lo sgombero dell’hotel truffa di Rimini ha avuto alcune complicazioni. A un certo punto un dipendente si è barricato all’interno della struttura ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per smontare una porta della struttura e far uscire il dipendente. Inoltre, è stato necessario anche l’intervento del servizio veterinario perché in una stanza era presente un cane di grossa taglia.

Le parole del titolare dell’hotel

Il rappresentante legale dell’hotel truffa di Rimini ha chiesto all’avvocato Massimiliano Orrù di tutelare la sua posizione legale. Inoltre, il 33enne Marco Giordano ha affermato di essere anche lui una vittima. Nel dettaglio ha dichiarato: «Sono stato usato da personaggi di rilievo della criminalità organizzata. Mi voglio mettere a disposizione della magistratura perché non ho fatto nulla di quanto mi viene addebitato. Non sono io la mente di questo raggiro e da tutta questa vicenda non ho preso un euro».

L’uomo, che è anche invalido a causa di un incidente stradale, ha concluso dicendo: «I soldi delle prenotazioni sono stati tutti fatti sparire da altri. Non so assolutamente nulla di come si manda avanti un albergo e non ero certo io a prendere le prenotazioni». Le autorità continueranno a indagare sulla vicenda per trovare i colpevoli.