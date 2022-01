Chiude la pasticceria Supino di Milano, la prima a entrare nella Guida Michelin

Dopo 51 anni di onorata attività chiude a Milano la pasticceria Supino, la prima a essere stata citata nella Guida Michelin. La pasticceria di via Cesare da Sesto, in zona Papiniano, era famosa per i suoi cannoncini, grandi al massimo come il mignolo di una mano, che erano riservati solo ai clienti abituali. Senza nessuna eccezione. Al punto che persino Pier Silvio Berlusconi una volta fu “rimbalzato”, come racconta il Corriere della Sera.

Supino, regole ferree per i suoi cannoncini

A consigliare i famosi pasticcini al figlio dell’ex premier Silvio pare sia stata Angela Finocchiaro. Sicuro di poter gustare i cannoncini, l’ad di Mediaset si sarebbe presentato in pasticceria, ordinandone un grande quantitativo. Niente da fare, nemmeno per lui, non essendo un cliente abituale del locale. Nel corso dei decenni, l’unico modo che i “forestieri” hanno avuto per gustare i pasticcini proibiti era conoscere qualcuno del quartiere, di cui Supino era un’autentica istituzione. Capace di generare orgoglio, ma persino odio. Basta leggere alcuni commenti da web alla notizia della chiusura. Eccone un paio, dal Corriere: «Quelli sul vassoio, per dimensione, forma e ingredienti mi ricordano quelli delle panetterie di mezzo secolo fa. Da quel vassoio, non ne prenderei nemmeno uno, in riferimento alla foto a corredo dell’articolo. E poi: «Sono contento che hanno chiuso i battenti. Ci passai un paio di anni fa. Chiesi con gentilezza di poter avere qualche cannoncino per mia madre, che li aveva mangiati tempo addietro a casa di amici. Mi risposero con arroganza e maleducazione che non ero loro cliente abituale e che me li potevo scordare».

Supino, nella Guida Michelin grazie alla torta cioccolato e pere

Supino è stata la prima pasticceria a entrare nella Guida Michelin, “riconoscimento” ottenuto grazie a una torta cioccolato e pere da, evidentemente, leccarsi i baffi. Gli storici gestori, marito e moglie, stanchi di una vita tra laboratorio e bancone hanno deciso di godersi la pensione. Il figlio, alla ricerca di un socio, non ha trovato quello giusto. E così se ne va un altro piccolo pezzo (dolce) della città.