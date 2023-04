Chioggia, dramma della solitudine: in un mese 5 uomini morti da soli in casa

Chioggia è scossa da una serie di morti che ha visto protagonisti uomini ritrovati senza vita in casa, da soli, tutti della stessa fascia d’età e molti con in comune il condominio o il posto di lavoro. Un vero e proprio giallo raccontato da La Stampa, che spiega come l’ultimo decesso riguardi Alessandro Nordio, uomo che tra qualche giorno avrebbe compiuto 55 anni e che viveva da solo a Borgo San Giovanni. E in quell’appartamento è stato ritrovato senza vita dopo l’allarme fatto scattare dai colleghi della cooperativa per cui lavorava. Nordio, infatti, non si è presentato al lavoro e non rispondeva al telefono. A trovarlo, dopo essere stati chiamati dai colleghi, i parenti. A ucciderlo forse un malore. E come lui, in appena un mese sono stati ritrovati altri 4 uomini.

A Chioggia l’allarme sul dramma della solitudine

In appena un mese sono stati ritrovati da soli, morti in casa, cinque uomini. Oltre ad Alessandro Nordio, si tratta di Sandro Schiavon, Massimo Bonaldo, Alfredo Giulio e Antonello Chiereghin. La Stampa traccia il profilo: si tratta di uomini che abitavano da soli, tutti tra i 54 e i 62 anni d’età, ad eccezione di Alfredo Giulio, 78enne. Il mistero si infittisce perché alcuni di loro abitavano nello stesso quartiere o nello stesso condominio: nel primo caso, ad esempio, Giulio e Nordio risiedevano a Borgo San Giovanni; nel secondo, invece, Bonaldo e Chiereghin, entrambi in un palazzo a Piperno. E ancora altre coincidenze: Nordio e Bonaldo hanno lavorato insieme. Non sembrano però esserci indagini in corso: l’allarme è sul dramma della solitudine, su cui ora la cittadina di Chioggia prova a puntare i riflettori.

L’assessore: «La solitudine porta a drammi come questi»

A lanciare l’allarme è Sandro Marangon, assessore ai Servizi sociali di Chioggia: «Per quanto è nelle mie conoscenze, non intravedo collegamenti tra i fatti, ma solo una realtà di solitudine che emerge e su cui noi stiamo cercando di sensibilizzare. Conoscevo tra l’altro alcune di queste persone, impegnate anche nel sociale. Sono coincidenze sfortunate di persone che vivevano sole. Più in generale, mi sento di allargare il discorso al disagio che molte persone vivono, alla solitudine che può portare anche a drammi come questi. Ci tengo a dire a tutte le persone sole o in difficoltà o al chi vive vicino e conosce realtà difficili, di non avere paura, non c’è niente di male a chiedere aiuto. So di persone che si vergognano a chiedere il pacco alimentare. In questo caso affidatevi a un’associazione, ma fatelo. Per la spesa, ma anche per un supporto. Esiste una rete che collega Comune, Caritas, associazioni, Croce Rossa eccetera, gruppi pronti a dare una mano. La società è cambiata, ci sono più persone sole, spesso senza una rete di supporto».

