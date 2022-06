CHILI TV cos’è, quanto costa l’abbonamento e come funziona

Cos’è e come funziona Chili TV? Si tratta di un’alternativa italiana a Netflix e Sky che permette di guardare film e serie TV in streaming senza abbonamento, pagando solo i contenuti che si visionano. Ecco tutti i dettagli.

Cos’è Chili TV?

Chili TV è una piattaforma streaming italiana, alternativa a Netflix e Sky. Rispetto ai citati colossi, Chili permette di pagare esclusivamente i contenuti che si visionano, piuttosto che optare per un abbonamento. Ma quanto costa Chili TV? La piattaforma prevede diverse modalità di utilizzo e un prezzo che varia a seconda di cosa si sceglie di vedere, e come. Nel catalogo sono compresi tanti film e serie TV in alta definizione e 4K che possono essere acquistati o noleggiati.

Come accennato, la caratteristica principale di Chili TV è l’assenza di un vero e proprio abbonamento mensile che leghi l’utente al servizio. Su Chili TV si paga solo quello che si vuole vedere, con prezzi variabili a seconda del film o della serie TV scelta.

Chili TV: come funziona e iscrizione

Per utilizzare Chili TV è necessario registrare un account sul sito ufficiale. È possibile associare al profilo creato fino a 5 dispositivi diversi a scelta tra Smart TV (anche Chromecast), PC, tablet e smartphone.

Una volta associato un metodo di pagamento valido tra carta di credito, carte prepagate e PayPal, è possibile navigare all’interno del vastissimo catalogo del servizio e scegliere il contenuto da riprodurre. Un coupon di benvenuto sarà disponibile su Chili subito dopo la registrazione, con l’acquisto di un film in catalogo pari a 0,99 euro. Chili TV ha dalla sua parte diversi vantaggi, non avendo un vero e proprio abbonamento rende liberi gli utenti di pagare come e quando vogliono solo ed esclusivamente il contenuto da vedere.

I prezzi del noleggio

Il catalogo è sempre aggiornato, con film in prima visione disponibili anche dopo solo 100 giorni dal passaggio nelle sale cinematografiche, con opzioni per il download dei contenuti interessati da visualizzare anche offline.

Le modalità di pagamento e i costi si differenziano a seconda della modalità scelta dall’utente relativa al film o alla serie TV da guardare. Le opzioni sono due:

il noleggio , che prevede un prezzo a partire da 0,99 euro (variabile a seconda del contenuto scelto) un noleggio di 28 giorni per la pellicola o la serie selezionata. Dal primo Play si avranno poi 48 ore per completare la visione o per rivederlo tutte le volte che si desidera.

, che prevede un prezzo a partire da 0,99 euro (variabile a seconda del contenuto scelto) un noleggio di 28 giorni per la pellicola o la serie selezionata. Dal primo Play si avranno poi 48 ore per completare la visione o per rivederlo tutte le volte che si desidera. l’acquisto permette invece di vedere il contenuto desiderato per sempre e parte solitamente da 3,99 euro.

Attenzione: l’alta definizione ha un prezzo aggiuntivo di un euro in più. La risoluzione dei filmati viene divisa in tre formati principali, di cui solo il primo è incluso nel prezzo iniziale:

SD : Definizione Standard, formato 720×576 pixel;

: Definizione Standard, formato 720×576 pixel; HD : Alta Definizione, formato 1280×720 pixel;

: Alta Definizione, formato 1280×720 pixel; HD+: Altissima Definizione, formato 1920×1080 pixel.

Da sottolineare anche la presenza di carte regalo e buoni acquistabili presso i principali negozi di elettronica e librerie, con tagli che vanno da 10, 25, 50 o 100 euro. Sempre attraverso il sito è possibile acquistare anche merchandise a tema, nell’apposita sezione, dedicato ai film presenti in catalogo. Sotto iniziative speciali invece sono disponibili tantissimi film in saldo e in offerta speciale, con sconti a tempo per pellicole anche recenti.