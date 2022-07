Chiesa dell’Unificazione, le cose da sapere

L’assassino di Shinzo Abe, Tetsuya Yamagami, aveva rivelato alla polizia giapponese di aver ucciso l’ex presidente per risentimento verso un’organizzazione religiosa, che avrebbe costretto la madre a fare ingenti donazioni, causando seri problemi economici alla sua famiglia. Come hanno affermato gli stessi leader del gruppo religioso in una conferenza stampa a Tokyo, la madre di Yamagami era legata alla Chiesa dell’Unificazione, fondata nel 1954 dal predicatore sudcoreano Sun Myung Moon. Il presidente della Chiesa dell’Unificazione in Giappone, Tomohiro Tanaka, non ha rilasciato dettagli sugli eventuali contributi finanziari da parte della donna, spiegando che partecipava agli eventi una volta al mese.

Chiesa dell’Unificazione, fondata nel 1954

La Chiesa dell’Unificazione è una delle sette di origine cristiana più diffuse nel mondo. Non si conosce esattamente il numero dei fedeli, ma si calcola che conti tra uno e tre milioni di adepti. È stata fondata nel 1954 da Sun Myung Moon, nato nel 1920 e scomparso a 92 anni nel 2012. Dopo aver combattuto per l’indipendenza della Corea dal Giappone, Moon (che raccontava di aver avuto visioni fin dall’adolescenza) si diede alla predicazione. Il suo gruppo iniziò ben preso a suscitare sospetti e nel 1955 il leader fu arrestato e processato: la successiva assoluzione fu il punto di partenza del successo del movimento religioso.

Chiesa dell’Unificazione, il successo negli Usa

La Chiesa dell’Unificazione, nata in Corea del Sud, fece ben presto proseliti in Giappone e negli Stati Uniti, dove ebbe un boom si ebbe negli Anni 70 e 80, con raduni al Madison Square Garden e allo Yankee Stadium di New York. In questo periodo, Sun Myung Moon riuscì a radunare in un’unica manifestazione a Washington addirittura 300 mila fedeli. Nel 1982, Moon fondò il quotidiano conservatore The Washington Times, prima di essere condannato nel 1984 per evasione fiscale: nemmeno i 13 mesi trascorsi in un carcere del Connecticut fermarono l’ascesa della Chiesa dell’Unificazione.

Chiesa dell’Unificazione, nel 2001 il matrimonio di massa con Milingo

Credo religioso, culto, setta. Numerose le accuse rivolte alla Chiesa dell’Unificazione, su tutte quella di chiedere ingenti somme di denaro ai fedeli, vittime di un vero e proprio lavaggio del cervello. Nel maggio del 2001, il movimento approdò sulle prime pagine di tutto il mondo per il celebre matrimonio di massa dove il fondatore Moon benedì l’unione del vescovo cattolico Emmanuel Milingo con l’adepta Maria Sung. Nella liturgia della Chiesa dell’Unificazione, che unisce elementi cristiani, confuciani e del Ceondonismo, occupano un ruolo centrale proprio i matrimoni di gruppo.

Chiesa dell’Unificazione, l’importanza del matrimonio

Secondo la dottrina della Chiesa dell’Unificazione, la vera missione di Gesù era fare del matrimonio il mezzo per stabilire il regno di Dio sulla Terra. Fallito questo tentativo, a portare a termine il disegno di Dio sarebbe stato il Terzo Adamo o secondo Messia: il reverendo Moon, appunto. Da evitare assolutamente il celibato, dunque. I Moonies, così si chiamano gli adepti, condannano inoltre condanna il sesso preconiugale, l’omosessualità e persino il divorzio. E tutto questo nonostante Moon stesso abbia divorziato dalla prima moglie Sun Kil Choi, per sposare poi Hak Ja Han, con cui ha avuto 13 figli. Quanto al povero Abe, Yamagami ha deciso di ucciderlo perché pensava che l’ex presidente facesse parte della Chiesa dell’Unificazione.