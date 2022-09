A Torino le offerte in chiesa con Satispay: qr code per eliminare i contanti

La lotta al contante tocca anche il mondo della chiesa. A Torino c’è una parrocchia, quella di Santa Giulia nella zona di Vanchiglia, in cui don Gianluca Attanasio si è prodigato per dare ai fedeli un modo diverso per poter effettuare le offerte alla chiesa. Accanto alla cassetta classica in cui vengono inserite banconote e monete, il parroco di Santa Giulia ha apposto un qr code. Inquadrandolo, utilizzando l’app Satispay, i fedeli possono effettuare pagamenti con metodi elettronici, come accade ormai quotidianamente in negozi, ristoranti e locali di vario tipo.

Chiesa di Santa Giulia: «A corto di monete? Offri con Satispay»

E così anche in chiesa si potrà pagare in maniera digitale. Una scelta importante, quella di don Gianluca Attanasio, che inserisce un metodo di pagamento che può agevolare ulteriormente i fedeli. Accanto al qr code da scansionare per lasciare l’offerta si legge: «Sei a corto di monete? Lascia l’offerta con Satispay». E il metodo può funzionare per svariati motivi. Agevolerebbe chi pur volendo offrire si ritrova senza centesimi e monetine nel portafoglio, ad esempio. Oltre questo, permette anche il superamento dei problemi legati al contatto con banconote e monete, pericolose in chiave Covid. E infine, il guadagno maggiore lo ha la chiesa stessa: sotto i 10 euro, infatti, non ci sono commissioni, come accade nei negozi, oltre a non essere previste per le microdonazioni benefiche.

L’elemosina digitale: a Torino Satispay entra in chiesa, i fedeli lasciano le offerte con lo smartphone

A Santa Giulia, la parrocchia nell’area della movida, la colletta si fa digitale: «Ci siamo accorti che i giovani non hanno più monete». — Fumo (@foresta233) September 19, 2022

Le offerte in chiesa: a Caserta l’appello del parroco e le polemiche

Se padre Gianluca Attanasio ha ricevuto complimenti da parte della comunità, c’è un altro parroco, molto più a sud, che ha rimediato un gran numero di critiche per una vicenda legata alle offerte. Si tratta del prete della chiesa di Carinaro, don Antonio Lucariello, che a inizio settembre si è rivolto ai fedeli chiedendo di aumentare le cifre delle donazioni. «Aumenta tutto», ha dichiarato durante un’omelia. C’è chi lo ha ascoltato e ha aperto il portafogli, incrementando il proprio sostegno e chi, invece, lo ha criticato, sottolineando che anche per le famiglie aumentano le spese.