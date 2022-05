La Chiesa ortodossa russa contro Papa Francesco: «Toni sbagliati su Kirill»

Adesso la Chiesa ortodossa russa attacca Papa Francesco e lo accusa di aver «travisato la conversazione avuta con il patriarca Kirill». Dopo il riavvicinamento delle ultime settimane, in concomitanza con i fitti colloqui avuti da Bergoglio e dal Patriarca di Mosca Kirill, adesso sembra essersi creata una spaccatura tra i leader delle due Chiese. Il motivo è semplice. In un’intervista rilasciata da Papa Francesco al Corriere della Sera, pubblicata il 3 maggio, il Pontefice fa riferimento alla videochiamata avuta con il patriarca. L’attacco riguarda «il tono sbagliato» con cui ne ha parlato al quotidiano italiano.

La Chiesa ortodossa a Bergoglio: «Tono sbagliato nel trasmettere la conversazione»

L’agenzia di stampa russa Tass ha confermato che per la Chiesa ortodossa russa Papa Francesco «ha travisato la conversazione avuta con il patriarca Kirill». Non è piaciuto il modo in cui Bergoglio ha raccontato quanto accaduto in videochiamata il 16 marzo. Per i vertici della Chiesa ortodossa «è deplorevole che un mese e mezzo dopo la conversazione con il Patriarca Kirill, Papa Francesco abbia scelto il tono sbagliato per trasmettere il contenuto di questa conversazione». Lo avrebbe dichiarato il dipartimento delle relazioni esterne del patriarcato russo, che ha proseguito nel suo attacco: «Dichiarazioni del genere difficilmente contribuiranno all’instaurazione di un dialogo costruttivo tra le chiese cattolica romana e ortodossa russa, che è particolarmente necessario in questo momento».

L’intervista di Papa Francesco: «Kirill non si trasformi nel chierichetto di Putin»

Diversi i passaggi dell’intervista che potrebbero aver generato queste accuse. «Ho ascoltato Kirill e gli ho detto: di questo non capisco nulla», si legge all’interno dell’articolo del Corriere della Sera. «Noi non siamo chierici di Stato, non possiamo utilizzare il linguaggio della politica, ma quello di Gesù. Siamo pastori dello stesso santo popolo di Dio. Per questo dobbiamo cercare via di pace, far cessare il fuoco delle armi. Il Patriarca non può trasformarsi nel chierichetto di Putin». Quest’ultima la frase chiave che ha indispettito la Chiesa ortodossa russa.