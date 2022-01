Juventus, lesione del crociato per Chiesa

«Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni». Un comunicato freddo per rendere noto quanto i tifosi della Juventus temevano e, in tanti, già sapevano: la stagione di Federico Chiesa, che si è infortunato nel corso della partita contro la Roma, è già finita.

Chiesa, niente playoff mondiali

La notizia del brutto infortunio patito da Federico Chiesa non è solo pessima per i tifosi della Juventus, ma anche per gli appassionati di calcio italiani: il ct Roberto Mancini non potrà infatti contare sul classe 1997 in vista dei play-off qualificazione per il Mondiale in Qatar, che sono in programma a fine marzo.

Chiesa, l’infortunio dopo l’assist

Federico Chiesa era appena rientrato dopo un lungo stop. A segno nel match casalingo dell’Epifania contro il Napoli, era partito molto bene contro la Roma, fornendo a Paulo Dybala un prezioso assist. Prima un duro contrasto al limite dell’area giallorossa con Chris Smalling, che lo aveva costretto a uscire malconcio dal terreno di gioco, poi il tentativo di riprendere la gara e l’innaturale torsione del ginocchio sinistro nel tentare uno scatto. Quale dei due sia stato il momento “decisivo” non è certo. Quel che è sicuro è che Chiesa, uscito praticamente in lacrime, si è infortunato seriamente e si dovrà operare.

Chiesa, ritorno in campo nel prossimo campionato

Per Federico Chiesa si prevede uno stop non inferiore ai 4-6 mesi: l’esterno della Juventus dovrebbe quindi tornare in campo all’inizio del prossimo campionato, nella speranza di vederlo protagonista al Mondiale con l’Italia. Numerosi i messaggi di supporto arrivati dal mondo del calcio. «Torna presto, campione!», ha twittato ovviamente la sua Juventus. «In bocca al lupo, ti aspettiamo presto in campo per altre grandi sfide!», il messaggio dell’Inter, mentre il Milan ha scritto su Twitter: «Torna presto Federico, ti aspettiamo in campo!».