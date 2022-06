La Chiesa invita a riscoprire la «castità prima del matrimonio»

Con un documento in cui vengono tracciate le linee guida per prepararsi al matrimonio, il Vaticano torna a parlare ai giovani della «virtù della castità». Quello della castità prima del matrimonio è uno dei principi base della chiesa, che sempre più difficilmente, però, viene applicato. Così Papa Francesco è tornato sull’argomento con un documento in cui viene presentata come «alleata dell’amore», a 19 anni dall’ultima volta. Era stato Papa Giovanni Paolo II, infatti, l’ultimo a ribadirne la necessità ai più giovani e agli innamorati che si preparano a percorrere la strada del matrimonio.

La sfida del Vaticano

Stavolta, però, il documento della Chiesa cattolica non vuole soltanto ribadire un concetto, ma lanciare quasi una sfida. Ciò che Papa Francesco vorrebbe, è che i giovani si riappropriassero dei valori antichi: non una richiesta retrograda, ma un invito alla riflessione su un tema importante. Ciò che serve recuperare secondo quanto propone il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, è «una chiara visione coniugale dell’amore, inteso come reciproco donarsi degli sposi, come un saper amare e un saper lasciarsi amare, come uno scambio reciproco di affetto e di accoglienza incondizionata, come un saper gioire e un saper soffrire per l’altro».

Il documento: dall’educazione sessuale all’affettività

Il documento del Dicastero parla anche dell’urgenza di percorsi formativi «rivolti soprattutto ai giovani nell’età della pubertà e dell’adolescenza. Date le sfide odierne, infatti, la famiglia non può e non riesce a essere l’unico luogo di educazione all’affettività. Perciò ha bisogno dell’aiuto della Chiesa». Un’educazione «alla sessualità e all’affettività» che passerebbe dai consultori o da progetti pastorali. E poi l’appello ai giovani sposi «a saper trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e per accogliere la grazia di Dio. Certamente la castità prematrimoniale favorisce questo percorso, perché dà tempo ai nuovi sposi di stare insieme, di conoscersi meglio, senza pensare immediatamente alla procreazione e alla crescita dei figli».

Il messaggio alle coppie in crisi

Il documento prosegue. Si parla anche di coppie in crisi, con la Chiesa a ribadire il proprio sostegno sebbene «ci sono, tuttavia, situazioni in cui la separazione è inevitabile». Il Dicastero evidenzia anche quando è «moralmente necessaria»: «quando appunto si tratta di sottrarre il coniuge più debole, o i figli piccoli, alle ferite più gravi causate dalla prepotenza e dalla violenza, dall’avvilimento e dallo sfruttamento, dall’estraneità e dall’indifferenza». Un rimedio considerato estremo, che deve arrivare dopo altri tentativi di ogni tipo. E agli sposi viene suggerito di tenere un diario del matrimonio, per ripercorrere quanto fatto e analizzare insieme, come in una sorta di terapia di coppia.