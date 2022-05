Chiedi chi era Giovanni Falcone, stasera su Rai 3: cosa sapere sul documentario dedicato al magistrato palermitano

In occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci, Rai 1 ricorda Giovanni Falcone con il documentario Chiedi chi era Giovanni Falcone, in onda questa sera, venerdì 20 maggio, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Prodotto da Rai Documentari e Indigo Stories e diretto dal regista Gino Clemente, il lungometraggio si propone di raccontare il giudice palermitano nei suoi lati meno conosciuti di uomo e di magistrato simbolo della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata.

Chiedi chi era Giovanni Falcone: cosa sapere sullo speciale in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Chiedi chi era Giovanni Falcone: di cosa si parlerà nel documentario

Attraverso testimonianze esclusive e materiale d’archivio, il documentario si articola come un viaggio tra le sfaccettature meno note di Giovanni Falcone, tracciando un ritratto privato e inedito dell’uomo a partire dalle parole di chi ha vissuto, è cresciuto e ha lavorato con lui. Chi era realmente Falcone al di là del suo ruolo pubblico? È proprio da questo interrogativo che il regista ha tentato di far emergere il suo lato più nascosto e meno cristallizzato dai media, in una narrazione senza mediazioni, emozionante e suggestiva. Ad aprire il docufilm sarà Marcelle Padovani, giornalista de Le Nouvel Observateur, che ricorderà il suo primo incontro col magistrato avvenuto nel 1983 tra le pareti del Palazzo di Giustizia di Palermo. L’inizio di un’amicizia destinata a cambiare la vita di entrambi.

Seguirà, poi, una rassegna dei momenti salienti e più intimi del suo privato: dalle serate a Trapani trascorse a ballare con gli amici alla grande passione per il mare e il calcio, passando per il primo matrimonio con Rita Bonnici, l’interesse per la psicologia, che si sarebbe rivelato essenziale nelle indagini e negli interrogatori coi boss mafiosi, il trasferimento a Palermo, dove ha finalmente avuto modo di affinare il suo modus operandi e stravolgere il sistema, e quello a Roma, dove ha coltivato poche amicizie e sofferto un senso di solitudine e abbandono da parte delle istituzioni. Fino ad arrivare al ritorno come magistrato in Sicilia, l’incontro con Francesca Morvillo e l’inizio della fase più complicata della sua vita, passata attraverso un nuovo soggiorno a Roma, la libertà ritrovata e il tragico epilogo di Capaci.

Chiedi chi era Giovanni Falcone: chi sono i personaggi che verranno intervistati

Contribuiranno a ricordare il giudice una serie di personaggi che hanno avuto la fortuna di condividere con lui tempo e memorie e di conoscerlo nelle sue sfumature di uomo colto, curioso e divertito, amante degli scherzi, del cibo, grande fumatore ed esperto di musica classica. Dai suoi collaboratori più stretti, tra cui l’autista Giuseppe Costanza e i colleghi Giovanni Paparcuri e Giannicola Sinisi, al giornalista Francesco La Licata, l’ex ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli, la sorella Maria e lo psicologo, nonché amico, Girolamo Loverso. Un parterre di voci che lo faranno conoscere al pubblico nelle vesti di amico, fratello ed essere umano, prima che in quelle di uno dei pilastri della scena giudiziaria italiana.

Chiedi chi era Giovanni Falcone: dove guardare il programma

Oltre che sul canale uno del digitale terrestre e 101 di Sky, Chiedi chi era Giovanni Falcone è disponibile in diretta streaming e on demand sul sito web e sull’app di Rai Play.