Chi è il killer che con arco e frecce ha ucciso 5 persone in Norvegia

È un danese di 37 anni l’uomo che mercoledì sera a Kongsberg, cittadina di 28 mila abitanti a un’ottantina di chilometri da Oslo, armato di arco e frecce ha ucciso cinque passanti – quattro donne e un uomo, tutti fra i 50 e i 70 anni – e ferito altre due persone. Si chiama Espen Andersen Brathen e stando alle indagini si era convertito all’Islam ed era già controllato dalle forze dell’ordine.

Il killer di Kongsberg era controllato dalle forze dell’ordine dal 2020

L’uomo, che ora si trova nel carcere della cittadina di Drammen, risiede a Kongsberg. Il suo legale, riporta la Bbc, ha detto che ha madre danese e padre norvegese. «Ci sono stati timori legati alla radicalizzazione», ha spiegato il funzionario di polizia norvegese Ole Bredrup Saeverud. Seguito dal 2020, quest’anno però su di lui non c’erano state segnalazioni. Il 37enne avrebbe agito da solo.

Il video in Rete in cui l’aggressore dichiarava di essere musulmano

Alcuni media norvegesi hanno parlato di un video postato in Rete nel 2017 in cui Espen Andersen Brathen dichiarava di essere musulmano. «Sono un messaggero. Sono venuto con un avvertimento: è davvero questo che vuoi? E per tutti coloro che vogliono essere in pace con se stessi, è giunto il momento. Testimonio che sono un musulmano».

La dinamica dell’attacco a Kongsberg

Secondo quanto riporta la Bbc, la polizia ha affrontato il 37enne una prima volta intorno alle 18.15. L’uomo ha usato delle frecce contro gli agenti ed è fuggito, per poi essere arrestato una mezz’ora più tardi. Le vittime sono state tutte uccise in quei 35 minuti. L’aggressore è stato poi portato alla stazione di polizia di Drammen, dove è stato interrogato per tre ore, e infine trasferito in carcere.

Il terrorismo di estrema destra in Norvegia

In Norvegia è ancora vivo il ricordo degli attentati di estrema destra di Oslo e Utoya: il 22 luglio 2011, Anders Behring Breivik ha compiuto una strage di ragazzi nel corso di una manifestazione della gioventù laburista sull’isola di Utoya dopo aver fatto esplodere una bomba vicino alla sede del governo a Oslo. Il terribile bilancio fu di 77 morti.