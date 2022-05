Chi è Giuseppe Valditara, il giurista-filosofo di Salvini

Se Antonio Capuano, l’avvocato campano esperto di politica estera ed ex deputato di Forza Italia che la tribolata e per ora in stand by missione a Mosca di Matteo Salvini ha portato alla ribalta, può essere considerato una new entry nel cerchio magico del Capitano (del quale è entrato a far parte anche l’ex sondaggista Alessandro Amadori, una vecchia conoscenza del segretario) lo stesso non può dirsi per Giuseppe Valditara che, invece, da tempo è tra gli “esterni” che il leader del Carroccio tiene in grande considerazione. Una cosa è certa, con buona pace della classe dirigente leghista: quando si tratta di elaborare strategie e pensiero il numero uno di via Bellerio preferisce sovente affidarsi a risorse al di fuori del perimetro di partito. Vale per Capuano, un passato in Forza Italia, e vale appunto per Valditara.

L’elogio del sovranismo

Laureato in giurisprudenza alla Statale di Milano, classe 1961, e ordinario di Diritto privato romano alla Statale di Torino, Valditara è un ex parlamentare con alle spalle tre legislature, in Alleanza nazionale e poi nel Pdl, prima della parentesi nel partito finiano di Futuro e libertà. Il professore, tra l’altro, è stato allievo di Gianfranco Miglio, ideologo della Lega Nord. Valditara significa poi Lettera150, un think thank composto da numerosi docenti universitari e alcuni ex magistrati, nato in piena pandemia e che ha debuttato a gennaio con il volume La sfida dei liberal conservatori. Una raccolta di scritti di diversi intellettuali e la cui prefazione, vergata proprio dal giurista, è un chiaro manifesto programmatico, oltre che musica per le orecchie di Salvini. Innanzitutto per l’elogio del «sovranismo», «da intendersi con riferimento alla sovranità popolare e alla necessità della difesa del principio democratico», come spiega il professore. Un testo che segue di qualche anno Sovranismo, una speranza per la democrazia, edito nel 2018, in cui l’attuale consigliere – ma senza «incarico formale», come lui stesso ha chiarito a Repubblica – di Salvini si erge a grande avversario del globalismo.

Dall’attrazione del Nord alla legittima difesa

Comunque, l’ex parlamentare del Pdl era un cripto leghista già quando sedeva a Palazzo Madama. Porta la sua firma, tanto per dirne una, il disegno di legge presentato il 3 agosto 2011 per trasferire a Milano la sede della Consob e dell’Antitrust, perché – si legge nella relazione tecnica del provvedimento – «il capoluogo meneghino costituisce il principale centro economico e finanziario del Paese». In perfetto stile Calderoli, insomma, che qualche mese prima, nello stesso anno, annunciava il trasferimento a Monza di almeno due ministeri, il suo (Semplificazione) e quello delle Riforme (guidato da Umberto Bossi). Anche la legittima difesa, tema caro al segretario della Lega, è stata una questione cavalcata da Valditara. L’ex aennino il 4 dicembre 2012, infatti, presentava in Senato un provvedimento che si componeva di un solo semplice articolo: “Modifiche dell’articolo 52 del codice penale in materia di difesa legittima”.

La nomina nel ministero di Bussetti

Il legame con Salvini, comunque, ha avuto anche dei riconoscimenti istituzionali, visto che ai tempi del governo Conte 1, a Valditara fu conferito, proprio per volere del segretario del Carroccio, l’incarico di capo del dipartimento per la Formazione superiore e la ricerca del ministero dell’Istruzione retto, a sua volta, dal leghista Marco Bussetti. Una nomina, quella del settembre 2018, che fu mal digerita da una grossa fetta del mondo accademico, tra prof, ricercatori e studenti. Il suo nome, infatti, veniva inevitabilmente associato alla riforma universitaria targata Gelmini di cui fu relatore di maggioranza ai tempi dell’esecutivo Berlusconi IV e che provocò occupazioni e proteste negli atenei italiani da Nord a Sud. Non al punto però da scalfire la reputazione dell’ex senatore, ancora oggi considerato un fine intellettuale. E tra l’altro «di alto livello. Alla stregua di Giuliano Urbani», come lo descrivono a Tag43 diversi esponenti dell’ex Pdl.

La rivista Logos e la vicinanza con Savoini

Valditara era già vicino a Salvini nel 2015. È proprio a lui che il Capitano si affidò quando puntava a estendere la Lega oltre Roma. «Soltanto personalità, a partire da quelle riunite da Giuseppe Valditara, costruiranno insieme un programma in cui anche il Sud si potrà riconoscere», disse convinto Salvini al Corriere il 20 giugno di quell’anno. Erano i tempi della rivista politico-culturale Logos, il cui ultimo numero risale al dicembre 2019 e di cui l’ex parlamentare di An era direttore scientifico. Il suo nome campeggia infatti sul sito, mentre non c’è traccia di quello del direttore responsabile, quel Gianluca Savoini, presidente dell’associazione culturale Lombardia-Russia, finito agli onori delle cronache per lo scandalo degli incontri all’hotel Metropol di Mosca, in cui si trattavano presunti finanziamenti russi alla Lega. L’ennesimo link di Valditara con il Carroccio. Non a caso erano insieme, seduti allo stesso tavolo alla conferenza sovranista di Milano, nel 2017, che teneva assieme la Russia di Putin e gli Usa dell’allora presidente Trump. Non solo: Valditara è così apprezzato dalle parti del Carroccio da essere stato più volte relatore alla Scuola di Formazione politica della Lega.

Contro «la politica delle porte aperte e dell’accoglienza senza discernimento»

Basta seguire i titoli delle sue pubblicazioni per capire come ci sia da sempre affinità di vedute tra Salvini e il docente milanese che si è occupato anche di temi quali la cittadinanza e l’immigrazione. («La politica delle porte aperte, dell’accoglienza senza discernimento, dell’abbattimento dei confini, di una assenza di ‘muri’ è il ‘male’ in quanto non è utile né vantaggiosa e nemmeno appare un gesto di vero amore verso il ‘prossimo’, vicino e lontano» scriveva Valditara su Logos di luglio e agosto 2018. «Sembra piuttosto una politica ‘infantile’, incapace cioè di dire e di accettare dei ‘no’, una politica che non riconosce l’esistenza di doveri, accanto e talvolta prima di diritti, che rifiuta la responsabilità come principio cardine di una società organizzata. È la politica dei narcisi che si beano dei ‘bei gesti’ senza sostanza». Già preside della facoltà di Giurisprudenza dell’Università europea di Roma dal 2005 al 2011, Valditara nel 1992 era stato anche insignito del Premio internazionale della Corte costituzionale per la storia delle istituzioni politiche e giuridiche per il libro Studi sul magister populi. Ora la bussola è, come detto, il liberal-conservatorismo inteso quale «filosofia della politica che coniuga libertà e identità» e che individua in John Locke e Camillo Benso di Cavour, Luigi Einaudi e Alcide De Gasperi i suoi punti di riferimento, come si legge nella prefazione de La sfida dei liberal conservatori. Tramontati i partiti tradizionali infatti, secondo Valditara, «la politica italiana ha necessità di riferirsi a filoni di pensiero, e a culture in grado di esprimere compiutamente valori, identità, prospettive». L’auspicio è che «queste riflessioni possano essere di qualche aiuto alla politica italiana». Desiderio esaudito, almeno dalle parti di via Bellerio.