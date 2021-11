Storia di una famiglia perbene: chi è Carmine Buschini interprete di Michele Straziota

Oggi, mercoledì 3 novembre 2021, debutta in prima serata alle 21.40 su Canale 5 la nuova serie tv Storia di una famiglia perbene, e andrà in onda fino a mercoledì 24 novembre 2021. La storia è ambientata nella Bari Vecchia degli anni che vanno dal 1985 al 1992. Protagoniste del nuovo period melò targato Mediaset due famiglie in faida tra loro e due ragazzi – Michele e Maria – la cui amicizia, diventata amore, cercherà di superare le differenze sociali.

La fiction, tratta dall’omonimo romanzo scritto e pubblicato nel 2018 da Rosa Ventrella, vede tra gli attori protagonisti ci sono Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Tra i personaggi della storia Michele Straziota, ultimogenito della famiglia malavitosa Staziota, interpretato da Andrea Arru da piccolo e da Carmine Buschini da ragazzo.

Storia di una famiglia perbene: chi è Carmine Buschini

Carmine Buschini è un attore classe 1996 originario di Longiano, in provincia di Forlì-Cesena. La sua è stata un’infanzia molto difficile: figlio di una donna che ha messo al mondo 14 figli, a 10 anni Carmine è stato affidato ad una casa-famiglia dagli assistenti sociali insieme ad una delle sorelle. Durante la sua adolescenza ha vissuto con una famiglia residente in Emilia Romagna, la quale oltre ad averlo accolto lo ha aiutato a studiare ed assecondare le sue aspirazioni per entrare nel mondo dello spettacolo.

Carmine Buschini, carriera

Carmine intraprende la sua carriera d’attore nel 2013, a 17 anni, interpretando il ruolo di Leo, uno dei protagonisti principali nella fiction Rai “Braccialetti rossi”. Dopo questa esperienza Carmine Buschini recita nella fiction poliziesca diretta da Andrea Porporati “Il capitano Maria” nel 2018 e come protagonista nel film Liberi di scegliere di Giacomo Campiotti nel 2019. Sempre nello stesso anno appare nella fiction di Michele Soavi Mentre ero via, e nel 2020 prende parte a La guerra è finita, miniserie composta da quattro episodi andata in onda su Rai 1. Infine prende parte nel 2021 a Cuori, medical drama in onda su Rai 1 diretto da Riccardo Donna.