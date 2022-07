Chico Forti – Colpevole d’innocenza stasera su Nove: temi e ospiti del documentario

Una nuova missione alla ricerca della verità. È quanto si propone di fare Chico Forti – Colpevole d’innocenza, documentario in onda stasera 2 luglio alle 21,20 su Nove. Il progetto tornerà ancora sull’ex produttore e velista italiano che, ormai oltre 20 anni fa, fu condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio di cui si professa innocente. Con la regia di Thomas Salme, il documentario tornerà a Miami per scandagliare ancora una volta le prove che portarono a un troppo rapido e unanime verdetto. Interverranno anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo italiano, tra cui Andrea Bocelli con un video in esclusiva. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app Discovery+.

Enrico Chico Forti viene intervistato all'interno di una struttura in America. 🇺🇸#ChicoForti – #ColpevoleDInnocenza – sabato alle 21:25 in prima TV sul #NOVE. pic.twitter.com/meSzxUbROL — NOVE (@nove) June 30, 2022

Chico Forti – Colpevole d’innocenza, storia e temi del documentario stasera 2 luglio 2022 su Nove

Era il 1998 quando la polizia di Miami trovò sulla spiaggia di Virginia Bay il cadavere di Dale Pike, figlio dell’albergatore di Ibiza Tony. Due anni dopo, la Corte di Giustizia impiegò appena un’ora e mezza per condannare Chico Forti all’ergastolo senza condizionale. Un caso che allora parve semplice da risolvere, ma che forse nasconde una verità ben diversa. Oggi, a più di 20 anni di distanza, il documentario proverà a riesaminare le prove che portarono al verdetto. Anche l’opinione pubblica è convinta che Forti sia vittima di un errore giudiziario e che stia scontando la pena per un reato che non ha mai commesso. Le riprese di Thomas Salme condurranno in un mondo di corruzione e criminalità organizzata, portando alla luce una fitta rete di cospirazioni e raggiri.

La campagna per la liberazione di Chico Forti, o almeno per consentirgli di scontare il resto della pena in Italia, prosegue ancora oggi. È sceso in campo anche il governatore della Florida Ron de Santis, ma Forti è ancora in carcere negli States. Intanto la sua storia ha attirato l’attenzione di personaggi illustri che hanno deciso di schierarsi dalla sua parte. Fra questi il tenore Andrea Bocelli, che proprio stasera interverrà con un video inedito. Spazio per Enrico Ruggeri, che ha citato l’episodio nella canzone L’America, ma anche per le parole delle forze politiche italiane. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è impegnato a seguire il caso da vicino così come la collega alla Giustizia Marta Cartabia, che spera di accelerare il trasferimento in Italia. Nove riporterà ancora una volta le parole che lo stesso Chico Forti pronunciò durante uno degli speciali mandati in onda nel corso degli anni.