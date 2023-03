Chicago, pompiere accorre per spegnere l’incendio di casa sua: morti moglie e tre figli

Tragedia a Chicago, la famiglia di un vigile del fuoco muore tra le fiamme di un incendio che l’uomo stesso stava provando a spegnere. Walter Stewart ha fatto di tutto per salvarli insieme ai colleghi sul posto, ma era troppo tardi. Non ha potuto salvare i suoi cari nonostante sia riuscito a portarli fuori dall’abitazione in fiamme. I bambini avevano 2, 7 e 9 anni.

La tragedia del pompiere di Chicago che ha perso la sua famiglia in un incendio

L’incendio ha avuto origine martedì scorso nel sobborgo di Montclare, nella zona nord-occidentale della città. Le squadre della Chicago Fire Fighters Union Local 2 sono state pronte e operative in un baleno. Walter Stewart, un pompiere dell’unità antincendio che non faceva parte del pronto intervento dell’emergenza, ha riconosciuto l’indirizzo corrispondente a quello di casa sua. Per questa ragione ha deciso di intervenire, anche perché all’interno della casa c’erano la moglie e i tre figli. Dopo l’intervento, il fuoco è stato domato e parte della casa è stata salvata. Walter ha effettuato le operazioni di primo soccorso praticando la respirazione bocca a bocca sulla moglie, ma la donna e i tre bambini avevano inalato troppo fumo. I quattro familiari del vigile del fuoco sono stati estratti vivi dalle fiamme e portati subito in ospedale in condizioni critiche.

Tuttavia, mercoledì sera il figlio Ezra, 7 anni, è stato dichiarato morto, poi il giorno dopo è deceduta anche la moglie, Summer Day-Stewart, 36 anni. I medici speravano che si salvassero gli altri due figli della coppia, invece venerdì notte è morta anche Autumn Day-Stewart, 9 anni, e sabato Emory che aveva solo 2 anni.

Le indagini delle autorità

Le autorità di Chicago stanno indagando sull’incendio. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina della casa ma non è chiaro come poi abbiano raggiunto altre zone dell’abitazione. Inoltre la polizia ha trovato anche un animale domestico deceduto. Ignite the Spirit, un ente di beneficenza dei vigili del fuoco di Chicago, ha istituito un fondo per sostenere la famiglia e far riprendere il pompiere da questa enorme tragedia. Una fonte dei vigili del fuoco ha detto al giornale Chicago Sun-Times che Stewart ha accettato di donare gli organi di tutti e quattro i membri della famiglia per poter dare una speranza di vita a chi ha bisogno di un trapianto.