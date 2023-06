Chicago Fire 10 stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi

Stasera 8 giugno, alle 21.20 su Italia 1, appuntamento con Chicago Fire 10, la serie di Dick Wolf che segue le vicende dei vigili del fuoco della metropoli statunitense. Come da tradizione, ciascun episodio vedrà tutta la squadra al lavoro per salvare vite in incendi dolosi o incidenti stradali. In parallelo, i personaggi porteranno avanti la loro vita privata fra relazioni complicate, problemi familiari o guai personali. Nel cast principale ci sono Miranda Rae Mayo, Taylor Kinney e Alberto Rosende. A seguire, in seconda serata, andrà in onda la settima stagione di Chicago Med, spin-off che si svolge nelle corsie dell’ospedale Gaffney Chicago Medical Center. La visione di entrambe le serie sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Infinity, dove è possibile trovare anche gli episodi precedenti.

Chicago Fire 10, trama e cast delle puntate di stasera 8 giugno 2023 su Italia 1

La decima stagione di Chicago Fire proseguirà con il 14esimo episodio, dal titolo Un ufficiale grintoso. La squadra del tenente Kelly Severide (Taylor Kiney) si precipita sul luogo di un incidente per soccorrere il conducente di un camion cui è scoppiato uno pneumatico. Nello stesso momento, giunge una seconda squadra, il cui intervento però si rivela superfluo in quanto Severide ha già tratto in salvo l’uomo rimasto ferito. Terminata l’emergenza, vengono a galla importanti cambiamenti nel corpo dei vigili del fuoco di Chicago. Il tenente della squadra 72, infatti, è pronto per trasferirsi in un’altra città. Senza un attimo di esitazione, Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) si propone per prenderne il posto. A sorpresa, Jason Pelham (Brett Dalton) entra in competizione per la medesima posizione. Nel frattempo, i paramedici Sylvie (Kara Killmer) e Violet (Hanako Greensmith) soccorrono un uomo che si è ferito con una sega a motore.

La quindicesima puntata di Chicago Fire 10, Il pezzo mancante, presenta il verdetto sul nuovo tenente della squadra 72. Come si scopre all’inizio dell’episodio, Stella ha avuto la meglio su Pelham ed è impegnata nel trovare un nuovo membro da integrare nel team. Hermann (David Eigenberg), pompiere che ha aperto il pub Molly’s, le consiglia di rivolgere l’attenzione a Mason, ex detenuto che ha sempre sognato di lavorare come vigile del fuoco. La decisione dovrà però aspettare, in quanto un’emergenza chiama la squadra sulle strade di Chicago. La donna in pericolo è però una vecchia fiamma di Severide, marito di Kidd. Di fronte a una difficile situazione sentimentale, Stella dovrà trovare la forza per mettere il lavoro davanti alla vita personale.