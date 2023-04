Chiara Salerno: età, biografia e carriera della doppiatrice figlia di Valeria Valeri

Chiara Salerno è nata a Roma il 26 settembre 1957 ed è una doppiatrice, direttrice del doppiaggio e attrice italiana, figlia d’arte. La mamma è infatti l’attrice Valeria Valeri e il papà l’attore Enrico Maria Salerno, accanto ai quali ha recitato nel film Il carabiniere (1981) diretto da Silvio Amadio.

Chiara Salerno: biografia e carriera

Nota per la sua brillante carriera da doppiatrice, ha prestato la sua voce a Connie Nielsen ne Il gladiatore di Ridley Scott ma ha seguito le orme dei genitori anche nel cinema e nella televisione, dove ha interpretato i personaggi di alcune serie. È stata la dottoressa Alida Castellani nella terza e quarta stagione di Un medico in famiglia e poi la dottoressa Nicoletta Veneziani nel serial poliziesco La squadra. Sempre per la tv, l’abbiamo vista ne Il Commissario Manara.

Tante le pellicole interpretate, poi, sul grande schermo: Gli anni struggenti, regia di Vittorio Sindoni (1979), Il carabiniere, regia di Silvio Amadio (1981), Camere da letto, regia di Simona Izzo (1997), Italian Movies, regia di Matteo Pellegrini (2012).

I personaggi doppiati

Come doppiatrice ha un curriculum invidiabile che comprende film, serie e film d’animazione. Solo per citarne alcuni, ha doppiato la madre di Buffy nel telefilm Buffy l’ammazzavampiri, Karen Allen in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, Christina Cabot in L’incredibile Hulk, Alexandra Whitfield in Ancora più scemo, Lolita Davidovich in Amiche per sempre, Silvia Kahn in Parliamo delle mie donne, Caroline Rhea in Sabrina, vita da strega e Jessie ne La fattoria degli animali. La Salerno è una figura di grande riferimento nel mondo del doppiaggio, una carriera culminata con la nomina di direttrice del doppiaggio. Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che è stata sposata con Stefano Benassi, attore e doppiatore, e che i due hanno avuto due figlie, Isabella e Veronica.