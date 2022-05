Chiara Nasti, body shaming contro Zaniolo: cosa ha scritto

«Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo!». Questo coro, lanciato dai tifosi della Roma durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League e accolto con un sorriso complice dal calciatore giallorosso, non è decisamente andato giù a Chiara Nasti, ex di Nicolò Zaniolo che aspetta appunto un bambino dal laziale Mattia Zaccagni. A un follower che cosa pensasse del coro, l’influencer ha risposto: «Mmmm, che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno (figlio, ndr) e che siete tutti sfigati e fate anche schifo». Con una singola frase, Chiara Nasti ha colpito sia l’ex Zaniolo che i tifosi della Roma: ma il commento a effetto, di fatto un esempio di body shaming, ha fatto il giro del web scatenando polemiche.

Nasti-Zaniolo, una storia breve (ma con tatuaggio insieme)

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti hanno avuto una relazione, resa ufficiale ad aprile 2021 con la pubblicazione di un tatuaggio di coppia (un cuore trafitto da una freccia) sui social e terminata poco dopo. Dopo diverse smentite, ad aprile era stata l’influencer napoletana a confermare la rottura, sempre su Instagram. Al momento dell’inizio della breve storia con Chiara Nasti, Zaniolo aveva da poco lasciato la fidanzata Sara Scaperrotta, che aspettava un bambino da lui: il piccolo, Tommaso, è nato lo scorso luglio.

Nasti-Zaniolo, lei adesso aspetta un figlio da Zaccagni

Poco dopo la rottura con Zaniolo, Chiara Nasti ha poi avviato una relazione con Mattia Zaccagni, appena passato dal Verona alla Lazio. I due, che stanno aspettando un bambino, pochi giorni fa i due hanno affittato lo stadio Olimpico di Roma per un una festa in cui hanno rivelato il sesso del nascituro, che sarà un maschietto. Un gender reveal party, quello targato Nasti-Zaccagni, criticato da molti in quanto ritenuto una “cafonata”. «La verità è che non avete mai visto una cosa simile… Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare», ha scritto l’influencer su Instagram.