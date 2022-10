Chiara Nasti, è polemica per la risposta ad un video: «Io farei attenzione..»

L’influencer Chiara Nasti e attuale fidanzata del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni è al centro di alcune polemiche. Infatti, la ragazza ha risposto male ad alcuni fan dopo aver postato un video sui social e ciò ha scatenato un terremoto di critiche.

Chiara Nasti e la polemica per la sua risposta

L’influencer Chiara Nasti ha fatto nascere una grande polemica in seguito a un video pubblicato online. Infatti, nei commenti del contenuto la ragazza ha avuto un battibecco con un fan e ciò ha scatenato diverse critiche. Nel post condiviso dall’influencer si vede un bambino esclamare «vaffanc***» e il fan ha domandato cosa ci fosse di divertente in un bambino volgare senza educazione. Chiara Nasti ha replicato al commento in questo modo: «Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci, perché se forse non lo sai quel bambino sta molto bene economicamente».

La Nasti ha poi continuato: «Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su». In seguito a questa risposta, sono spuntati tantissimi commenti contro l’influencer: «Madonna il terrore che mi fa Chiara Nasti genitore di qualcuno», ovviamente questo commento si riferisce al fatto che la Nasti essendo incinta dovrebbe diventare genitore da un momento all’altro. Un altro utente ha aggiunto senza dubbio: «Nasti è il nuovo passo verso l’abisso».

È bufera anche sul vaccino

Non è la prima volta che Chiara Nasti si trova al centro delle polemiche. Negli ultimi tempi la ragazza, che tra poco diventerà madre, ha affermato di essere una fiera no-vax e di non essersi voluta vaccinare contro il Covid-19. Inoltre aveva anche scatenato le critiche e l’ironia della rete affermando che se suo figlio fosse stato femmina, l’avrebbe chiamata Barbie.

In tutte queste occasioni comunque, l’influencer e fidanzata di Mattia Zaccagni ha preferito non rispondere alle critiche nei suoi confronti.